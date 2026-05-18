Θάνατος-μυστήριο στην Κάλυμνο: 47χρονος βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Μυστήριο και σοβαρά ερωτήματα περιβάλλουν την υπόθεση θανάτου ενός άνδρα ανοιχτά της Καλύμνου, με τις λιμενικές αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5), όταν το λιμενικό ενημερώθηκε για αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε μακριά από το λιμάνι με έναν 47χρονο άνδρα νεκρό στη θάλασσα.

Άμεσα το σκάφος του Λιμεναρχείου μετέβη στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε το σκάφος με τον ένα επιβαίνοντα επί αυτού και τον άλλο στη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του. Το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου και το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον δεύτερο και διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου διακριβώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr



Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου, διενεργείται προανάκριση, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας. Ο δεύτερος άνδρας που βρίσκονταν στο σκάφος, συνελήφθη και κρατείται στο Λιμεναρχείο.



Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο το θύμα όσο και ο δεύτερος επιβαίνων στο σκάφος, είχαν συλληφθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με ένα ακόμη άτομο, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.



Αν και οι αξιωματικοί κρατούν προς το παρόν όλες τις γραμμές έρευνας ανοιχτές σχετικά με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, οι αρχές ασφαλείας συγκλίνουν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο: ότι πίσω από τον μυστηριώδη θάνατο πιθανόν να κρύβονται παράνομες δοσοληψίες και ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.