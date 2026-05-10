Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες στα Καμένα Βούρλα - Διασώθηκαν από το Λιμενικό

Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στα Καμένα Βούρλα ένα ερασιτεχνικό σκάφος με σημαία Πολωνίας, το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου χρησιμοποιώντας καπνογόνο.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στη θαλάσσια περιοχή έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού με περιπολικό όχημα, ενώ επιχείρησε και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β'.

Διασώθηκαν τρεις άνθρωποι και δύο ζώα

Οι διασώστες περισυνέλεξαν με ασφάλεια τους τρεις επιβαίνοντες του σκάφους - έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Ρουμανίας - καθώς και δύο ζώα συντροφιάς που βρίσκονταν επίσης πάνω στο σκάφος.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και αποχώρησαν λίγο αργότερα από το Κέντρο Υγείας.

Έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση

Το ερασιτεχνικό σκάφος, μήκους περίπου 4,9 μέτρων, βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την ακτή.

Όπως έγινε γνωστό, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Μετά τη βύθιση πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από ιδιώτη δύτη παρουσία πλωτού του Λιμενικού, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σκάφους.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές έθεσαν άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους αναμένεται να συνεχιστούν από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.