Διασώθηκαν τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.

Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο περιστατικό διάσωσης επιχείρησαν πέντε οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας.

Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.