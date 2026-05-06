Διώρυγα Κορίνθου: Θρίλερ με 16χρονη που βρέθηκε να επιπλέει στο νερό, έπεσε από ύψος 50 μέτρων

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (6/5) στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν μια 16χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Το κορίτσι φέρεται να έπεσε από δύσβατο σημείο, ύψους περίπου 50 μέτρων, στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών και λιμενικών, η ανήλικη ανασύρθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα στην πλάτη.

INTIME NEWS / ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το korinthostv, πρόκειται για μια ανήλικη κοπέλα, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή.

Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας καθώς και λιμενικοί. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 16χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη.