Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δυο ορειβατών στη θέση Γκόλνα στον Όλυμπο

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από νωρίς το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, επιχείρηση εντοπισμού δυο ορειβατών τα ίχνη των οποίων αγνοούνται στην θέση Γκόλνα, λίγο έξω από το Λιτόχωρο Πιερίας, στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το voria.gr, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας περίπου 28 ετών που βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια. Συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε την ΕΛΑΣ αφού τηλεφώνησε στους δύο άνδρες οι οποίοι δεν αποκρίθηκαν στις κλήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές δεν γνωρίζουν το ακριβές στίγμα για τον εντοπισμό των νεαρών και τους αναζητούν κατά προσέγγιση βάσει ανάρτησης που έκαναν στα social media.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι δύο νεαροί έχουν κατασκηνώσει σε κάποιο πλάτωμα. Τα ίχνη τους έχουν χαθεί στη θέση Γκόλνα, έναν λόφο με χαμηλό υψόμετρο, χωρίς επικίνδυνα σημεία και με πολλά πλατώματα, πολύ κοντά στο Λιτόχωρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει 9 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ

