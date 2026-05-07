Διώρυγα Κορίνθου: Απαντήσεις ψάχνουν οι Αρχές για την 16χρονη που βρέθηκε να επιπλέει στο νερό

Απαντήσεις για το πώς μία 16χρονη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6/5 μέσα στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου αναζητούν οι Αρχές, λίγες εβδομάδες μετά τη σοκαριστική υπόθεση της 17χρονης που είχε βρεθεί νεκρή στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας περαστικός παρατήρησε τη νεαρή να κινείται κοντά στα πρανή του Ισθμού και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη να βρίσκεται μέσα στη Διώρυγα, ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις της. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και της έδωσαν οδηγίες ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Η 16χρονη ακολούθησε τις υποδείξεις των Αρχών και κολύμπησε περίπου επί 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια. Εκεί, αστυνομικοί και λιμενικοί προχώρησαν με ασφάλεια στην ανάσυρσή της από το νερό.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί στην πλάτη.

Ανησυχία μετά τον θάνατο της 17χρονης

Το νέο περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την τραγωδία της 17ης Απριλίου, όταν μία 17χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην Ποσειδωνία.

Η ανήλικη είχε φύγει τότε από το σπίτι της στη Φιλοθέη, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε στο φροντιστήριο στο Μαρούσι. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά της να αναφέρει ότι βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση.