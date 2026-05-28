Καλαμάτα: Νεκρός βρέθηκε 33χρονος μέσα στο αυτοκίνητο του που είχε πέσει σε χαράδρα

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας 33χρονος άνδρας που τον αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 33χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους και σε φίλους του. Το πρωί, άτομο από το στενό του περιβάλλον επικοινώνησε με τις Αρχές, ενημερώνοντας ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Λίγη ώρα αργότερα, συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε εντόπισε το όχημά του εκτός δρόμου, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο ρέμα Τζιρόρεμα, στον δρόμο από το Γαρδίκι προς την Πολιανή, και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Λίγο αργότερα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων και αστυνομίας. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αυτοκίνητο βρισκόταν μέσα σε χαράδρα, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Όταν οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, διαπίστωσαν δυστυχώς ότι ο 33χρονος οδηγός ήταν νεκρός μέσα σε αυτό.

#Χωρίς_τις_αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνεπεία εκτροπής του οχήματός του σε απόκρημνη πλαγιά πλησίον της περιοχής Πολιανή Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 28, 2026



Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής να είναι αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.