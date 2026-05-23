Λιμάνι Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Σώος ο οδηγός
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά (σε σημείο της πύλης Ε2), προκαλώντας κινητοποίηση των ανδρών του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.
Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις.
Τα αίτια του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.