Αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία - Νεκρός ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Αλεξάνδρειας.



Αφού εντοπίστηκε το όχημα, οι πυροσβέστες το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων πραγματοποίησαν διάνοιξη του οχήματος και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα.



Αφού ανέσυραν τη σορό, στη συνέχεια αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.