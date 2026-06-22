Ελλάδα Πυροσβεστική οδηγός Ημαθία Local News

Αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία - Νεκρός ο οδηγός

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτό αρχείου: Eurokinissi
Φωτό αρχείου: Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Αλεξάνδρειας.

Αφού εντοπίστηκε το όχημα, οι πυροσβέστες το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων πραγματοποίησαν διάνοιξη του οχήματος και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα.

Αφού ανέσυραν τη σορό, στη συνέχεια αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πυροσβεστική οδηγός Ημαθία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader