Λαχτάρα για οδηγό στη Ρόδο - Ανοιξε η γη και «κατάπιε» το αυτοκίνητο του

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Ιαλυσό όταν έσπασε αγωγός ύδρευσης - Χωρίς νερό η περιοχή, καλά στην υγεία του ο οδηγός.

Το αυτοκίνητο πεσμένο στην τρύπα που άνοιξε από το σπάσιμο του οδηγού/Φωτ. ERTNEWS
Σε τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα από αγωγό ύδρευσης που έσπασε, έπεσε διερχόμενο αυτοκίνητο, στην περιοχή της παλιάς «Άνοιξης» στην Ιαλυσό, στη Ρόδο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΡ.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Ροδιακή», μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού θα αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΡ.

