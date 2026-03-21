Λαχτάρα για οδηγό στη Ρόδο - Ανοιξε η γη και «κατάπιε» το αυτοκίνητο του

Σε τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα από αγωγό ύδρευσης που έσπασε, έπεσε διερχόμενο αυτοκίνητο, στην περιοχή της παλιάς «Άνοιξης» στην Ιαλυσό, στη Ρόδο.



Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΡ.



Επιπλέον, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Ροδιακή», μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού θα αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΡ.