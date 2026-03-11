Ανάγκασαν συμμαθητή τους β' δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα - Επιστολή 22 γονέων

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά ακραίας βίας που καταγράφονται στα σχολεία ακόμα και μεταξύ των μαθητών μικρότερων τάξεων.

Το περιστατικό που καταγγέλθηκε από γονείς μαθητή της β' τάξης δημοτικού σχολείου στο νησί της Ρόδου, πραγματικά ξεπερνά κάθε προηγούμενο: Μαθητής την ώρα του διαλείμματος, γέμισε μπουκάλι με νερό, αφού τράβηξε δυο φορές το καζανάκι τουαλέτας και στη συνέχεια, αφού το έδωσε σε άλλον μαθητή και έφτυσε μέσα υποχρέωσαν άλλον μαθητή να το πιει...

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι γονείς και επισήμανε και η μητέρα του μαθητή μιλώντας στη «ΡΟΔΙΑΚΗ», το γεγονός συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Επιστολή - καταπέλτης

Στην επιστολή που απέστειλαν στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου οι γονείς του παιδιού (την οποία συνυπογράφουν και πολλοί άλλοι γονείς) αναφέρουν μεταξύ άλλων:



«Με την παρούσα επιστολή, οι γονείς (σ.σ αναφέρονται τα ονόματα) καθώς και οι συνυπογράφοντες γονείς της Β΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, σας απευθύνουμε επίσημη και έκτακτη αναφορά σχετικά με την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.



Επί ενάμιση σχολικό έτος (από την Α΄ Δημοτικού έως και σήμερα), επιδείξαμε υπομονή και συνεργατικότητα. Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες μηνιαίες συναντήσεις με τη δασκάλα της τάξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τη Διεύθυνση του σχολείου, με στόχο την από κοινού αναζήτηση παιδαγωγικών λύσεων σε μια τάξη 24 μαθητών (εκ των οποίων 18 αγόρια) με έντονα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας.



Αναγνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, παρά τη συνεργασία γονέων και σχολείου, τα διαθέσιμα μέσα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Τα περιστατικά όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά στη Β΄ Τάξη βρίσκονται πλέον σε κορύφωση, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τραυματισμοί μαθητών, έντονη αναστάτωση των οικογενειών και αντικειμενική αδυναμία ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας.



Η φετινή προσθήκη νέου μαθητή στο ήδη επιβαρυμένο τμήμα επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, η οποία πλέον βρίσκεται εκτός ελέγχου, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής αίθουσας.



Το σοβαρό περιστατικό της 26ης Φεβρουαρίου



Την Πέμπτη 26/02 σημειώθηκε περιστατικό εξαιρετικής σοβαρότητας: Μαθητής της τάξης γέμισε μπουκάλι με νερό από την τουαλέτα, εξανάγκασε συμμαθητή του να φτύσει εντός αυτού και στη συνέχεια εξανάγκασε τον υιό μας να καταναλώσει το ακάθαρτο υγρό.



Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές/συμμαθήτριες και από τη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία είναι πλήρως ενήμερη.



Πρόκειται για γεγονός που εκθέτει ευθέως ένα παιδί οκτώ ετών σε σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική του υγεία και την ψυχική του ακεραιότητα. Θέτουμε ευθέως το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που προσέρχεται στο σχολείο για να μορφωθεί να διατρέχει κίνδυνο σωματικής βλάβης; Τι θα είχε συμβεί εάν, αντί για νερό, επρόκειτο για χημική ή μη πόσιμη ουσία;



Δεν επιθυμούμε την στοχοποίηση κανενός παιδιού. Ως γονείς, μέχρι σήμερα επιδείξαμε κατανόηση και διάθεση στήριξης κάθε δυσκολίας. Ωστόσο, όταν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία του παιδιού μας, οφείλουμε να απευθυνθούμε στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.



Η παρούσα αναφορά δεν στρέφεται κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν υπό συνθήκες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους.



Απευθυνόμαστε σε εσάς και αιτούμαστε:



1. Άμεση ενίσχυση και στελέχωση του τμήματος με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό (εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ειδικό παιδαγωγό ), καθώς και εξέταση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση διαχωρισμού του τμήματος, παρά τα ισχύοντα αριθμητικά όρια.



2. Άμεση και ουσιαστική παρέμβαση κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου της υπηρεσίας, με συστηματική παρουσία και όχι αποσπασματικές ενέργειες, για τη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας.



3. Λήψη διοικητικών μέτρων αποσυμφόρησης και προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική ασφάλεια όλων των μαθητών/τριών και να αποκατασταθεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.



Είναι σαφές ότι η τυπική επίκληση της νομοθεσίας ως προς τον μέγιστο αριθμό μαθητών δεν μπορεί να τίθεται υπεράνω της ασφάλειας των παιδιών και της προστασίας των εκπαιδευτικών. Η Πολιτεία οφείλει να προβλέπει εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου η πραγματικότητα καθιστά ένα τμήμα μη λειτουργικό και επικίνδυνο.



Σας δηλώνουμε με κάθε σοβαρότητα ότι, εφόσον πλέον η αρμόδια Υπηρεσία είναι επισήμως ενήμερη για την επικινδυνότητα της κατάστασης, η ευθύνη για οποιοδήποτε μελλοντικό περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη.



Αναμένουμε άμεση, έγγραφη ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε. Σε περίπτωση αδράνειας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια προς κάθε αρμόδιο φορέα».

«Έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες»

Από την πλευρά του, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.



Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».