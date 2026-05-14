Απρόοπτο στο Αιγαίο: Ελληνικό υποβρύχιο «πιάστηκε» με δίχτυα αλιευτικού

Συναγερμός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση το Πολεμικό Ναυτικό σήμανε το πρωί, καθώς ελληνικό υποβρύχιο που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 26» ενεπλάκη σε «ατύχημα» με ελληνικό αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Οι κινήσεις του κυβερνήτη μετά την επαφή



Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ενώ το υποβρύχιο ήταν σε κατάδυση, το πλήρωμα άκουσε εξωτερικό θόρυβο, και άμεσα ο κυβερνήτης έδωσε εντολή το υποβρύχιο να κατέβει σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αντίδραση του κυβερνήτη να αυξηθεί το βάθος κατάδυσης μετά από τον θόρυβο που ακούστηκε, επιχειρησιακά συνδέεται με διαδικασίες ασφάλειας και τακτικής αποφυγής. Εν ολίγοις, το υποβρύχιο άλλαξε βάθος αρχικά για να μειώσει το ρίσκο και στη συνέχεια για να επιβεβαιώσει την αιτία του θορύβου.

Η ανάδυση και η διαπίστωση του περιστατικού



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αρχική εκτίμηση και μη έχοντας το υποβρύχιο χάσει την πρόωση, ο κυβερνήτης έδωσε εντολή για ελεγχόμενη ανάδυση στην επιφάνεια, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι το υποβρύχιο είχε έρθει σε επαφή με τα δίχτυα του αλιευτικού.

Η αυτοψία και η συνέχεια της αποστολής



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος, χωρίς να διαπιστωθεί ζημιά που να επηρεάζει την αξιοπλοΐα του υποβρυχίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη αποστολή του.

Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σημειώνουν ότι στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.