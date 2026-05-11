Το ιστορικό «ΠΡΩΤΕΥΣ» γίνεται το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της χώρας

Σε μουσείο μετατρέπεται το ιστορικό υποβρύχιο «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, με την τελετή παράδοσής του να πραγματοποιείται στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας.

Το υποβρύχιο «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113 κατασκευάστηκε στο Κίελο και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1973. Για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό μέσο επιχειρησιακής δράσης, συμμετέχοντας σε αποστολές επιτήρησης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με πλήρωμα 31 ανδρών και 8 τορπιλοσωλήνες, το «ΠΡΩΤΕΥΣ» πραγματοποίησε πολύμηνες αποστολές, με καταδύσεις που έφταναν έως και τις 50 ημέρες στο βυθό. Οι δυνατότητές του το έκαναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αποστολές συλλογής πληροφοριών και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας και περισσότερα από 260.000 ναυτικά μίλια, το υποβρύχιο αποσύρεται από την επιχειρησιακή δράση και περνά σε μια νέα ιστορική φάση.

Το επόμενο διάστημα, το «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα εκτίθεται ως μουσειακό έκθεμα στη Μαρίνα του Παλαιού Φαλήρου, στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα από τα πιο ιστορικά υποβρύχια του ελληνικού στόλου.