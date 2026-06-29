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Βίντεο-σοκ από τη Μήλο: Τουρίστρια παλεύει με τα ορμητικά κύματα στο Σαρακήνικο

Η γυναίκα βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ενώ η έντονη θαλασσοταραχή που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι δεν της επιτρέπει να βγει με ασφάλεια στην ακτή.

πηγή: TikTok
πηγή: TikTok
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Σαρακήνικο της Μήλου, όταν μια τουρίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με τα μανιασμένα κύματα, κινδυνεύοντας να πνιγεί.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, η γυναίκα βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ενώ η έντονη θαλασσοταραχή που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι δεν της επιτρέπει να βγει με ασφάλεια στην ακτή. Τα κύματα τη χτυπούν με δύναμη και τη μετακινούν συνεχώς δεξιά και αριστερά, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την προσπάθειά της να κρατηθεί στην επιφάνεια και να πλησιάσει στα βράχια, καθώς η θάλασσα παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη.

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