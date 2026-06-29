Θλίψη στα Χανιά: Νεκρή 41χρονη στη Σούγια - Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων ο αιφνίδιος θάνατος μιας 41χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στη Σούγια, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Καντάνου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παραλαμβάνοντας τη γυναίκα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

neakriti.gr

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η 41χρονη ήταν κόρη του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και αδελφή του προπονητή του Ομίλου, Σεμπάστιαν Λειψάκη.

Με αφορμή τον πρόωρο θάνατό της, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα.

Στην ανακοίνωσή του εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του προς τον Δημήτρη και τον Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάθεση στεφάνου στη μνήμη της και η παρουσία αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο συλλυπητήριο μήνυμα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.