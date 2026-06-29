Εύοσμος: Αποζημίωση 360.000 ευρώ για τον θάνατο 15χρονου από καραμπίνα

Μια σημαντική δικαστική απόφαση για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού 15χρονου από κυνηγετική καραμπίνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσώπησε την οικογένεια του αδικοχαμένου Ν. Δ., το δικαστήριο έκανε καθ’ ολοκληρίαν δεκτή την αγωγή και επιδίκασε συνολική χρηματική ικανοποίηση ύψους 360.000 ευρώ λόγω ψυχικής οδύνης, πλέον δικαστικής δαπάνης 11.270 ευρώ και νομίμων τόκων.

Η αποζημίωση επιδικάστηκε σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των δύο γονέων του, οι οποίοι κρίθηκαν αστικώς υπεύθυνοι λόγω πλημμελούς εποπτείας του παιδιού τους.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2022, όταν ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι φίλου και συμμαθητή του, έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στην οικία των γονέων του δεύτερου ανηλίκου.

Η μοιραία επίσκεψη στο σπίτι φίλου του

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Απριλίου 2022, όταν ο 15χρονος Ν. Δ. βρισκόταν στο σπίτι φίλου και συμμαθητή του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση, ο επίσης ανήλικος τότε φίλος του τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που υπήρχε μέσα στο σπίτι των γονέων του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου, έκρινε ότι οι γονείς του ανήλικου δράστη δεν είχαν ασκήσει την προσήκουσα εποπτεία, ούτε είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης του κυνηγετικού όπλου.

Με βάση αυτή την κρίση, θεωρήθηκαν συνυπεύθυνοι για το τραγικό αποτέλεσμα, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 923 του Αστικού Κώδικα, που αφορά την ευθύνη όσων έχουν την εποπτεία ανηλίκου.

Το σκεπτικό για την ευθύνη των γονέων

Ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση έχει το σκέλος που αφορά τη γονική εποπτεία και τη φύλαξη του όπλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε η κυνηγετική καραμπίνα να φυλάσσεται με τρόπο που να αποκλείει την πρόσβαση ανηλίκου σε αυτή.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκε ότι ο ανήλικος είχε, κατά το παρελθόν, επιδείξει επανειλημμένη απείθαρχη συμπεριφορά, χωρίς -κατά την κρίση του δικαστηρίου- να έχουν ληφθεί από τους γονείς του τα αναγκαία μέτρα εποπτείας, καθοδήγησης και πρόληψης.

Η απόφαση αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το μοιραίο περιστατικό, αλλά αναδεικνύει την ευθύνη των γονέων όταν η πλημμελής εποπτεία και η μη ασφαλής φύλαξη επικίνδυνων αντικειμένων οδηγούν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Η προσπάθεια συγκάλυψης μετά τον πυροβολισμό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δέχθηκε ακόμη ότι, αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο ανήλικος τότε δράστης επιχείρησε να συγκαλύψει την πράξη του.

Όπως αναφέρεται, αρχικά απέδωσε τον τραυματισμό του 15χρονου σε δήθεν ατύχημα, αποκρύπτοντας την πραγματική αιτία του θανάτου. Παράλληλα, κατά την ίδια ανακοίνωση, προχώρησε σε αλλοίωση της σκηνής, μετακινώντας την κυνηγετική καραμπίνα και τον χρησιμοποιηθέντα κάλυκα.

Το δικαστήριο δέχθηκε, σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τύπου, ότι η ομολογία της πράξης έγινε μόνο όταν είχαν ήδη συγκεντρωθεί σε βάρος του αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.

«Ηθική δικαίωση» για την οικογένεια

Το δικηγορικό γραφείο που χειρίστηκε την υπόθεση κάνει λόγο για ουσιαστική ηθική δικαίωση της οικογένειας του αδικοχαμένου ανηλίκου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «τίποτε δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονέων ούτε να αναπληρώσει την απώλεια ενός παιδιού». Ωστόσο, η απόφαση αναγνωρίζει ότι υπήρξαν ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Την οικογένεια των εναγόντων εκπροσώπησε ενώπιον του δικαστηρίου ο δικηγόρος Αλέξης Μαυραϊδής.