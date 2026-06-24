Κουφονήσια: Νεκρή 23χρονη τουρίστρια - Επί μιάμισι ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν

Σοκ έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Νωρίτερα είχε βγει για ποτό σε κατάστημα της περιοχής, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας ή άλλο ανησυχητικό περιστατικό.

Κατέρρευσε μετά από έντονη αδιαθεσία

Λίγη ώρα αργότερα, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου έδωσαν μάχη επί περίπου μιάμιση ώρα προκειμένου να την επαναφέρουν, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και η 23χρονη κατέληξε.

Αναμένονται νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές έχουν λάβει καταθέσεις από άτομα που βρέθηκαν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευσή της.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο σύντροφός της, ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει τα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και των απαραίτητων τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η είδηση του θανάτου της 23χρονης έχει προκαλέσει θλίψη και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις αναμένοντας απαντήσεις για τα αίτια του πρόωρου χαμού της νεαρής γυναίκας.