Ισπανία: Σε δίκη η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ - Κατηγορείται για διαφθορά

Νέα πολιτική αναταραχή προκαλεί στην Ισπανία η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να παραπέμψει σε δίκη τη Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, για τις κατηγορίες της αθέμιτης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης.

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση που είχαν καταθέσει οι συνήγοροί της, οι οποίοι ζητούσαν να παύσει η ποινική διαδικασία και να αρθούν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί σε βάρος της. Παρότι οι δικαστές απέρριψαν την κατηγορία της επιχειρηματικής διαφθοράς και ήραν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, διατήρησαν τις δύο βασικές κατηγορίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκδίκαση της υπόθεσης από σώμα ενόρκων.

Οι κατηγορίες σε βάρος της

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Γκόμεθ εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση και συμβάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να αξιοποίησε την επιρροή της για να εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης και σχετικές χρηματοδοτήσεις, ενώ κατηγορείται επίσης για παράνομη ιδιοποίηση λογισμικού που είχε αναπτυχθεί για το πανεπιστήμιο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η κατηγορία ότι έκανε χρήση των υπηρεσιών συνεργάτιδας του γραφείου του πρωθυπουργού, η οποία αμειβόταν από το Δημόσιο, για την υποστήριξη των ακαδημαϊκών της δραστηριοτήτων.

Η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η αντίδραση του Σάντσεθ

Το γραφείο του Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ είναι αθώα, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση με πολιτικά κίνητρα, η οποία, όπως υποστηρίζει, βασίζεται σε ψευδείς καταγγελίες και αποσκοπεί στην πολιτική στοχοποίηση της οικογένειας του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Σάντσεθ είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησής του τον Απρίλιο του 2024, όταν ξεκίνησε η δικαστική έρευνα, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε στην πρωθυπουργία δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του.

Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση

Η παραπομπή της συζύγου του πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για την ισπανική κυβέρνηση, καθώς σειρά υποθέσεων που αφορούν πρόσωπα του στενού πολιτικού περιβάλλοντος του Σάντσεθ βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αδελφό του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, για διοικητικό παράπτωμα, επιβάλλοντάς του απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για εννέα χρόνια.

Παράλληλα, πρώην στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αντιμετωπίζουν ή έχουν ήδη αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη για υποθέσεις διαφθοράς, γεγονός που έχει ενισχύσει τα πυρά της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.