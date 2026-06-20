Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από την χώρα για τη σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ

Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε το Σάββατο (20/6), η σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγόνα Γκόμεζ να δικαστεί ενώπιον ενόρκων για διαφθορά και της απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο διέταξε την Γκόμεζ να παραδώσει το διαβατήριό της και να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου δύο φορές τον μήνα μέχρι να εκδοθεί ετυμηγορία στην υπόθεση. Πάντως, ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την πολιτικά «εκρηκτική» δίκη.



Το δικαστήριο δήλωσε ότι «θα εκδοθούν οδηγίες σε όλα τα συνοριακά φυλάκια και τα πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια» για να διασφαλιστεί ότι ο Γκόμεζ θα συμμορφωθεί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



Ο Πεϊνάδο απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στην Γκόμεζ τον Απρίλιο για υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και υπεξαίρεση κεφαλαίων. Ξεκίνησε την έρευνα τον Απρίλιο του 2024 για να διαπιστώσει εάν είχε εκμεταλλευτεί τη θέση της ως σύζυγος του Σάντσεθ για ιδιωτικό όφελος, κάτι που η ίδια και ο πρωθυπουργός αρνούνται.



Η υπόθεση επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη διαχείριση μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, η οποία συνδιευθύνθηκε από την Γκόμεζ, καθώς και στην φερόμενη χρήση δημόσιων πόρων και προσωπικών διασυνδέσεων για την προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Η υπόθεση προήλθε από καταγγελία που υπέβαλε μια ομάδα κατά της διαφθοράς με ακροδεξιούς δεσμούς.



Όταν ξεκίνησε η έρευνα για την Γκόμεζ τον Απρίλιο του 2024, ο Σάντσεθ ανέστειλε προσωρινά τα δημόσια καθήκοντά του για αρκετές ημέρες, προκειμένου να εξετάσει εάν θα παραμείνει στο αξίωμά του.

