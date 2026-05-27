Ισπανία: «Ντου» της αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών - Έρευνα για διαφθορά στο κόμμα Σάντσεθ

Έρευνα της ισπανικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη, κατόπιν δικαστικής εντολής, με αντικείμενο τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται με φερόμενο παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ισπανικής εφημερίδας El País και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι αρχές επιχειρούν να αντλήσουν πληροφορίες στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά τη διαχείριση και προέλευση κομματικών πόρων.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε την παρουσία στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος το απόρρητο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με σειρά υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες διαφθοράς, ενώ οι τρέχουσες έρευνες φέρεται να αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα αλλά και μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Ερευνάται και ο Θαπατέρο

Την ίδια ώρα και ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης υπόθεσης Plus Ultra.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο, η Αστυνομία εντόπισε 286.070 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια, τα οποία συνδέονται με τον επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, στενό φίλο του Θαπατέρο και φερόμενο ως «βιτρίνα» σε δίκτυο αθέμιτης επιρροής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοικία του επιχειρηματία όσο και στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, που βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος τη Ισπανίας, PSOE στη Μαδρίτη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων (UDEF), με τη συνδρομή της ειδικής ομάδας GOIT, η οποία εξειδικεύεται στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων και κρυφών χώρων.