Ισπανία: Έρευνα για διαφθορά κατά του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο - Κατασχέθηκαν κοσμήματα, μετρητά

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης υπόθεσης Plus Ultra. Κατά τη διάρκεια ερευνών που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο, η Αστυνομία εντόπισε 286.070 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια, τα οποία συνδέονται με τον επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, στενό φίλο του Θαπατέρο και φερόμενο ως «βιτρίνα» σε δίκτυο αθέμιτης επιρροής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοικία του επιχειρηματία όσο και στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, που βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος τη Ισπανίας, PSOE στη Μαδρίτη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων (UDEF), με τη συνδρομή της ειδικής ομάδας GOIT, η οποία εξειδικεύεται στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων και κρυφών χώρων.

Πολυτελή κοσμήματα κρυμμένα σε τσάντες του γκολφ

Στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου βρέθηκαν κολιέ, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια και αρκετά πολυτελή ρολόγια, ορισμένα με χαραγμένες αφιερώσεις ή επιγραφές. Η προσωπική γραμματέας του Θαπατέρο, Γερτρούδη Αλκάσαρ, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι μέρος των κοσμημάτων προερχόταν από κληρονομιές της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού, Σονσόλες Εσπινόσα, ενώ άλλα ήταν δώρα που είχαν λάβει κατά τη διάρκεια επίσημων ταξιδιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Θαπατέρο, τα αντικείμενα φυλάσσονταν στο γραφείο επειδή το ζευγάρι είχε μετακομίσει προσωρινά σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, μετά την πώληση της κατοικίας του. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «πολιτική και δικαστική δίωξη», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση διογκώνεται σκόπιμα.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης δύο σκληροί δίσκοι υπολογιστών, ηλεκτρονικές συσκευές, φάκελοι με εταιρικά έγγραφα, συμβόλαια και τιμολόγια, καθώς και προσωπικά ημερολόγια του Θαπατέρο που καλύπτουν την περίοδο 2019–2025.

Σύμφωνα με τις αρχές, δύο εργαζόμενοι στο γραφείο παρέδωσαν οικειοθελώς τους κωδικούς πρόσβασης των ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου, Χοσέ Λουίς Καλάμα, διέταξε συνολικά τέσσερις έρευνες στις 19 Μαΐου, ενώ έθεσε υπό διερεύνηση και τη γραμματέα του πρώην πρωθυπουργού για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής και συναφή οικονομικά αδικήματα. Ο Θαπατέρο αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή στις 2 Ιουνίου.

Κορυφαίος επιχειρηματίας «βιτρίνα» του Θαπατέρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα στην κατοικία του Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, στην περιοχή Σαλαμάνκα της Μαδρίτης. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 286.070 ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα σε διάφορα σημεία του σπιτιού: σε τσάντες, συρτάρια, χάρτινες σακούλες, νεσεσέρ, ακόμη και μέσα σε καλοριφέρ. Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης εννέα πολυτελή ρολόγια και δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοριστική ήταν η συμβολή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης χρημάτων. Η αστυνομική έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βρέθηκαν: 4.550 ευρώ μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, 49.900 ευρώ σε χάρτινη σακούλα στο μπάνιο, 25.000 ευρώ σε πλαστική σακούλα, 10.000 ευρώ σε τσάντα γκολφ, 30.000 ευρώ σε άλλη χάρτινη σακούλα, 5.270 ευρώ σε νεσεσέρ και 50.000 ευρώ κρυμμένα μέσα σε καλοριφέρ.

Οι εταιρείες-φαντάσματα την περίοδο της πανδημίας

Η υπόθεση σχετίζεται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Líneas Aéreas κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε δίκτυο πολιτικής επιρροής και οικονομικών εξυπηρετήσεων γύρω από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.



Σύμφωνα με την UDEF, ο Χούλιο Μαρτίνεθ φέρεται να διαχειριζόταν εταιρική δομή μέσω της οποίας διοχετεύονταν χρήματα προς πρόσωπα του περιβάλλοντος του Θαπατέρο. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας έλαβε συνολικά 598.910,07 ευρώ από την Plus Ultra μέσω τριών εταιρειών.

Η έκθεση της αστυνομίας σημειώνει πως καμία από τις τρεις εταιρείες δεν διέθετε προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες κατά την περίοδο που έλαβαν τα ποσά αυτά, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εικονικές συναλλαγές και πιθανή απόκρυψη προέλευσης κεφαλαίων.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ακόμη δύο εταιρείες του Μαρτίνεθ οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί για τη μεταφορά και απόκρυψη χρημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση Plus Ultra και το δίκτυο προσώπων γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό.