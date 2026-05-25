Μαδρίτη: «Άτακτος» ιερέας οδηγούσε υπό την επήρεια Viagra και ναρκωτικών

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη Μαδρίτη σε έναν ιερέας ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας υπό την επήρεια αλκοόλ και με μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών χαπιών Viagra.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν δημοτική αστυνομική περιπολία παρατήρησε ένα όχημα να κινείται ύποπτα, κάνοντας απότομους και ακανόνιστους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί είδαν το αυτοκίνητο να επιβραδύνει ξαφνικά, να σταματά για λίγο και στη συνέχεια να επιταχύνει απότομα, γεγονός που τους κίνησε την περιέργεια.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, κατά τον έλεγχο, ο 52χρονος ιερέας σταμάτησε το όχημα, στο οποίο επέβαινε και ένας 25χρονος άνδρας περουβιανής καταγωγής. Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου αντιμετώπισε κατηγορίες για κατοχή παράνομων ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Μετά την κατάθεσή του, ο 52χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Εντοπίστηκαν και άλλα ναρκωτικά

Σε μεταγενέστερο έλεγχο των προσωπικών αντικειμένων, εκτός από τις συσκευασίες Viagra για τις οποίες ο 52χρονος ιερέας υποστήριξε ότι ήταν δικά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και μια παράνομη ναρκωτική ουσία που φέρεται να σχετίζεται με σεξουαλικές πρακτικές. Τα μπουκάλια poppers ήταν κρυμμένα ανάμεσα σε έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα ενώ ορισμένα βρέθηκαν και στην τσάντα του συνεπιβάτη.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν θεωρούσε πως διέπραττε κάποιο αδίκημα, προσθέτοντας ότι πίστευε πως για να στοιχειοθετηθεί παράβαση θα έπρεπε να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 100 χάπια.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, τα poppers θεωρούνται παράνομη ουσία στην Ισπανία που εισπνέεται και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια chemsex, δηλαδή σεξουαλικών πρακτικών υπό την επήρεια ναρκωτικών. Η πώληση και η παραγωγή τους απαγορεύονται, καθώς ταξινομούνται ως ναρκωτικά.