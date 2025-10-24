«Τσουνάμι» καταγγελιών για κακοποίηση από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία - Ξεπέρασαν τις 4.000

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες πολιτών που ισχυρίζονται ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία.

Σχεδόν 4.400 άνθρωποι έχουν καταγγείλει την κακοποίησή τους από καθολικούς ιερείς από το 2020, όπως ισχυρίστηκε μια ομάδα θυμάτων την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ανανεώνοντας την πίεση στους επισκόπους να αντιμετωπίσουν μια κρίση που μαστίζει εδώ και καιρό τη χριστιανική πίστη.



Η ανεπίσημη καταμέτρηση της Rete l'Abuso, της μεγαλύτερης ομάδας θυμάτων κακοποίησης από εκκλησίες στην Ιταλία, βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και υποθέσεις που αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ο ιδρυτής της ένωσης Francesco Zanardi.

Η Rete l'Abuso δεν ανέφερε πόσο παλιά συνέβησαν οι φερόμενες περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Ιταλική Επισκοπική Διάσκεψη (CEI), η οποία επικρίθηκε από την επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού την περασμένη εβδομάδα, δεν σχολίασε τα ευρήματα, δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters.

Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία έχει συγκλονιστεί εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδόφιλους ιερείς και την συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, αλλά οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιταλία ήταν λιγότερο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

Η συνάντηση του Πάπα με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Ο νέος Πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, είπε στους νεότερους επισκόπους της Εκκλησίας να μην κρύβουν τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, έθεσε την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα της 12ετούς παπικής του θητείας, αλλά με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σε μια ασυνήθιστα επικριτική έκθεση για το θέμα που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας του παιδιού του Βατικανού ανέφερε ότι μόνο 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει.



Η Rete l'Abuso δήλωσε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης - μερικές με πολλαπλά θύματα - συμπεριλαμβανομένων 1.106 που φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε μοναχούς, καθηγητές θρησκευτικών, λαϊκούς εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκόπων.



Η έκθεσή της περιείχε υποθέσεις που αφορούσαν 4.625 θύματα - ή επιζώντες, όπως τα αποκαλεί η ένωση - συμπεριλαμβανομένων 4.395 κακοποιημένων από ιερείς.



Η έκθεση ανέφερε ότι 4.451 από τα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών και ένας σχεδόν εξίσου μεγάλος αριθμός - 4.108 - ήταν άνδρες, δήλωσε η Rete l'Abuso, προσθέτοντας ότι πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.



Σύμφωνα με την ένωση, από τους 1.106 ύποπτους για κακοποίηση ιερείς, μόνο 76 υποβλήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες, με 17 να τίθενται σε προσωρινή αναστολή, επτά να μετακινούνται σε άλλες ενορίες και 18 να καθαιρούνται ή να παραιτούνται από τα ιερατικά τους καθήκοντα. Πέντε αυτοκτόνησαν, πρόσθεσε.