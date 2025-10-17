Σκάνδαλο στο Περού: Επίσκοπος παραιτήθηκε λόγω ερωτικών σχέσεων με 17 γυναίκες... ταυτόχρονα

Κατά καιρούς η Καθολική Εκκλησία έχει συγκλονιστεί από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Ωστόσο η είδηση που έρχεται από το μακρινό Περού αφήνει ένα γλυκόπικρο μειδίαμα, καθώς μοιάζει με ένα μείγμα εκκλησιαστικού δράματος και σαπουνόπερας -telenovela στα ισπανικά- καθώς εμπλέκει έναν Επίσκοπο σε σεξουαλικές σχέσεις με 17 γυναίκες.

Ο Ciro Quispe Lopez, 51 ετών, επίσκοπος της Τζούλι, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πάπα Λέοντα, αφού μια έρευνα του Βατικανού αποκάλυψε στοιχεία ότι έβγαινε κρυφά με πολλές γυναίκες ταυτόχρονα. Η παραίτησή του ήρθε πάνω από δύο δεκαετίες νωρίτερα από τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης των επισκόπων, προκαλώντας σοκ και απορίες στην θρησκευτική κοινότητα του Περού.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε αφότου ο Kevin Moncada, δημοσιογράφος της περουβιανής εφημερίδας Sin Fronteras, ανακάλυψε ότι ο Επίσκοπος Λόπεζ αντάλλασσε άσεμνα μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο με διαφορετικές γυναίκες. Η κατάσταση πήρε μια δραματική τροπή όταν ο επίσκοπος έστειλε κατά λάθος μερικές από αυτές τις εικόνες –που προορίζονταν για τις ερωμένες του– στην οικονόμο του.

Η οικονόμος, έντρομη, υπέβαλε καταγγελία στην Εκκλησία, ισχυριζόμενη ότι συχνά έβλεπε γυναικεία μαλλιά στο ντους του και έβρισκε «λεκιασμένα σεντόνια» καθαρίζοντας το δωμάτιό του. Τότε παρενέβη το Βατικανό.

Η ζήλια από άλλες ερωμένες αποκάλυψε τον «άτακτο» Επίσκοπο

Σύμφωνα με την Περουβιανή δημοσιογράφο Paola Ugaz, η οποία έχει δει έγγραφα από την έρευνα του Βατικανού, το σκάνδαλο περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο όταν οι ζήλιες μεταξύ των ερωμένων του επισκόπου προκάλεσαν μια αλυσίδα διαρροών. «Μια καλόγρια που ήταν μία από τις ερωμένες του Κουίσπε ζήλεψε μια δικηγόρο την οποία έβλεπε επίσης ο επίσκοπος και έστειλε πληροφορίες για τις σχέσεις του σε μια τρίτη ερωμένη, η οποία ήρθε σε σύγκρουση με τη δικηγόρο», δήλωσε η Ugaz στους The Times. «Ήταν μια πραγματική σαπουνόπερα, αλλά αποκάλυψε επίσης μια σοβαρή κατάχρηση εξουσίας. Πολλές από τις 17 γυναίκες φοβούνταν να μιλήσουν γιατί τον τρέμονταν».

Ο Kevin Moncada πρόσθεσε περισσότερα συμφραζόμενα: «Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, λάβαμε πληροφορίες ότι μία από τις φερόμενες ερωμένες του επισκόπου είχε σχεδόν έρθει στα χέρια με μια άλλη νεαρή γυναίκα. Αυτό ήταν η αφορμή. Η υπόθεση ήρθε στο φως επειδή οι γυναίκες διαπίστωσαν ότι ο επίσκοπος έβγαινε με πολλές από αυτές ταυτόχρονα, και αυτό τις εξόργισε».

Παρά τα αυξανόμενα στοιχεία, ο Επίσκοπος Ciro Quispe Lopez επιμένει ότι είναι αθώος και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα εκστρατείας δυσφήμισης που ενορχηστρώθηκε από «σκοτεινά χέρια». Ωστόσο, με τα πορίσματα του Βατικανού και την παραίτησή του πλέον δημόσια, η ζημιά φαίνεται να έχει γίνει.

Προς το παρόν, η Εκκλησία δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα αντικαταστήσει τον ατιμασμένο επίσκοπο, αλλά ένα είναι σαφές: αυτό το σκάνδαλο έχει αφήσει την Καθολική κοινότητα του Περού άφωνη – και έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια τόσο προκλητική ιστορία θα μπορούσε να εκτυλιχθεί πίσω από τους ιερούς τοίχους.