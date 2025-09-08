Περού: Απίστευτο ατύχημα για τραγουδίστρια - Drone τη χτυπάει στο πρόσωπο ενώ τραγουδάει

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της νεαρής τραγουδίστριας Susana Alvarado στο Τσικλάγιο στο Περού.

Ενώ η νεαρή μουσικός, μέλος του φημισμένου συγκροτήματος cumbia Corazón Serrano, βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε το mixtape της «Lo Siento», ένα drone, το οποίο πετούσε από πάνω της για να απαθανατίσει εικόνες από την εκδήλωση, μπλέχτηκε στα μαλλιά της και κατέληξε να τη χτυπήσει στο πρόσωπο.

Βίντεο, που κατέγραψαν οι παρευρισκόμενοι κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν την ακριβή στιγμή του περιστατικού, το οποίο ανάγκασε την ερμηνεύτρια να διακόψει για λίγο την εμφάνισή της.

Αμέσως, τα μέλη του συγκροτήματος και υπόλοιποι συνάδελφοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να βεβαιωθούν ότι δεν έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, παρά τον αρχικό φόβο, η Alvarado επέστρεψε στη σκηνή λίγα λεπτά αργότερα και σχολίασε «Θεέ μου, πράγματα συμβαίνουν ζωντανά»

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο του Κολλεγίου Μηχανικών, που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Chiclayo-Pimentel, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 59ης επετείου του Επαγγελματικού Τάγματος Μηχανικών.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ομάδα Corazón Serrano ούτε οι διοργανωτές της εκδήλωσης έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό, ούτε έχει αναφερθεί εάν θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών σε μελλοντικές εκδηλώσεις.