Ισπανία: Κατασχέθηκαν δυο κλεμμένες ελαιογραφίες του 17ου αιώνα πριν από δημοπρασία
Τα δυο έργα τέχνης είχαν εξαφανιστεί στην περιοχή της Σεβίλλης μετά από δανεισμό για μεγάλη έκθεση το 1929.
Δύο κλεμμένες ελαιογραφίες του 17ου αιώνα εντόπισε η ισπανική αστυνομία, έπειτα από αγγελία που δημοσιεύτηκε ενόψει της δημοπράτησής τους.
Τα δύο έργα τέχνης ανήκαν στο Νοσοκομείο των Σεβάσμιων Ιερέων της Σεβίλλης και εξαφανίστηκαν το 1930, έναν χρόνο μετά τον δανεισμό τους στην Ιβηροαμερικανική Έκθεση της Σεβίλλης με προοπτική να εκτεθούν.
Πρόκειται για δύο οβάλ ελαιογραφίες σε ξύλο πεύκου, που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές. Τα έργα κοσμούσαν το κεντρικό τέμπλο της Αγίας Τράπεζας στην εκκλησία του Νοσοκομείου των Σεβάσμιων Ιερέων στη Σεβίλλη, ωστόσο, μετά τον δανεισμό τα ίχνη τους εξαφανίστηκαν για δεκαετίες.
Σε ανακοίνωσή της, η ισπανική αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του τμήματος καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και έπειτα από ενημέρωση της Αρχιεπισκοπής της Σεβίλλης, ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές πως τα έργα ενδέχεται να περιλαμβάνονταν στον κατάλογο γνωστού οίκου δημοπρασιών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομία ανέφερε ότι τα δυο έργα παρουσίαζαν έντονες ομοιότητες με εκείνα του Σεβιλλιανού ζωγράφου Λούκας Βαλντές. Αφού επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητά τους και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο πράγματι για τα έργα που αναζητούνταν, οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτική κατάσχεσή τους, προκειμένου να αποτραπεί η πώλησή τους και να διασφαλιστεί η προστασία τους.
Παράλληλα, ταυτοποίησαν τους κατόχους των πινάκων και τους ενημέρωσαν για το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς των έργων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιστροφής τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.