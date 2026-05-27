Κίνα: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό μετά από κατάρρευση γέφυρας

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική Κίνα, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν σε γέφυρα βρέθηκε ξαφνικά στο κενό και κατέληξε σε ποτάμι, μετά από αιφνίδια κατάρρευση τμήματος της υποδομής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του CBS News, το όχημα βρισκόταν στο άκρο της γέφυρας τη στιγμή που αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει στο νερό.

A car on the edge of a broken bridge in central China fell into a fast-flowing river after the structure collapsed on May 25. The vehicle had malfunctioned and was unable to reverse, according to local reports. pic.twitter.com/M7p1RK3D7B — CBS News (@CBSNews) May 26, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 25 Μαΐου και προκαλεί έντονη ανησυχία για τα αίτια της δομικής αστοχίας.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το αυτοκίνητο είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη και δεν μπορούσε να κινηθεί προς τα πίσω, γεγονός που το άφησε εκτεθειμένο στο σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση.

Μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδια κατάρρευση της γέφυρας, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις από τις κινεζικές αρχές για τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το συμβάν εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών στην περιοχή.