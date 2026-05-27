Πέντε από τους επτά παγιδευμένους σε σπήλαιο στο Λάος βρέθηκαν ζωντανοί: Συγκινητικό βίντεο

Σώοι βρέθηκαν πέντε από τα επτά άτομα που παγιδεύτηκαν σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος της Νοτιοανατολικής Ασίας, στη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης σήμερα την Τετάρτη (27/5), σε ένα περιστατικό που θυμίζει τη δραματική διάσωση των νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ταϊλάνδη το 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι χωρικοί εντοπίστηκαν από εξειδικευμένους σπηλαιοδύτες και προς το παρόν παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν υπόγειο θάλαμο στην κεντρική επαρχία Ξαϊσομπούν του Λάος, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν την αναζήτηση για τα άλλα δύο άτομα.

«Βρέθηκαν 5 άνθρωποι σώοι και αβλαβείς. Η αναζήτηση συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 2», έγραψε στο Facebook το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) ο Ταϊλανδός δύτης, Κένγκκαντ Μπονγκαουόνγκ.

Μια ομάδα διάσωσης από το Λάος, η «Rescue Volunteer for People», δήλωσε ότι οι πέντε που εντοπίστηκαν είναι «ζωντανοί και όλοι ασφαλείς».

Θα τους «περάσουν» τροφή σε υγρή και τζελ μορφή

Ο Μπονγκαουόνγκ δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι, μόλις εντοπιστούν οι παγιδευμένοι, θα υποβληθούν σε σωματική αξιολόγηση και θα τους παρασχεθεί τροφή σε υγρή μορφή και μορφή τζελ. Στη συνέχεια, θα καταστρωθεί ένα σχέδιο για τον τρόπο απεγκλωβισμού τους.

Η απομάκρυνσή τους είναι πιθανό να αποδειχθεί δύσκολη. Για να φτάσουν στους παγιδευμένους, οι διασώστες εκτιμάται ότι έπρεπε να πλοηγηθούν σε μια σήραγγα 340 μέτρων, σύμφωνα με μία από τις ομάδες που συντονίζουν τη διάσωση.

Ορισμένα σημεία της σκοτεινής και μερικώς πλημμυρισμένης σήραγγας φαίνονται εξαιρετικά στενά, με πλάτος περίπου 58 εκατοστά. Ένας από τους διασώστες δήλωσε ότι σε κάποιο σημείο αναγκάστηκε να αφαιρέσει τον εξοπλισμό του, για να καταφέρει να χωρέσει και να φτάσει στο επόμενο τμήμα του σπηλαίου.

«Μην κλαίτε!», τους έλεγαν

Βίντεο που καταγράφηκε με κάμερα GoPro δείχνει τους διασώστες να προσεγγίζουν τους πέντε από τους επτά παγιδευμένους, λέγοντάς τους: «Μην κλαίτε, μην κλαίτε!».

Οι χωρικοί είχαν μπει στο σπήλαιο την περασμένη Τετάρτη (20/5) σε αναζήτηση χρυσού, αλλά η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ξαφνική πλημμύρα που απέκλεισε την έξοδο, όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο τις ομάδες διάσωσης από το Λάος και την Ταϊλάνδη.

Η επικίνδυνη επιχείρηση για τη διάσωσή τους ξεκίνησε εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών. Εκτιμάται ότι είναι παγιδευμένοι σε «ένα υπερυψωμένο περβάζι μέσα στο σπήλαιο, το οποίο επωφελείται από συνεχή ροή αέρα», μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λάος (Lao News Agency).

Οι διασώστες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο CNN ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι συμμετείχαν στην επιχείρηση -συμπεριλαμβανομένων 15 έμπειρων δυτών και ειδικών που είχαν βοηθήσει στη δραματική διάσωση της νεαρής ποδοσφαιρικής ομάδας στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.