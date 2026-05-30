Λάος: Απελευθερώθηκαν οι 5 από τους 7 χωρικούς που εγκλωβίστηκαν σε σπηλιά - Δείτε βίντεο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Διασώστες ανέσυραν τέσσερις ακόμη άνδρες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για δέκα ημέρες σε σπήλαιο στο Λάος, ανακοίνωσαν σήμερα Ταϊλανδοί διασώστες, όπως μεταδίδει το CNN.

Η διάσωση των τεσσάρων έρχεται ώρες αργότερα μετά από τη διάσωση του πρώτου από τους επτά άνδρες που εγκλωβίστηκαν στο πλημμυρισμένο σπήλαιο.

«Τέσσερα θύματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Μαλαισιανός δύτης διασώστης.

Με ανάρτηση στο Facebook μια ταϊλανδέζικη ομάδα εξειδικευμένων δυτών τόνισε ότι «ο συνολικός αριθμός των διασωθέντων είναι πλέον πέντε, δύο εξακολουθούν να αγνοούνται».

Δραματική η επιχείρηση διάσωσης

Οι πέντε από τους άνδρες εντοπίστηκαν ζωντανοί την Τετάρτη, στριμωγμένοι σε μια στενή στοά, περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου.

Στο βίντεο που τράβηξαν οι δύτες, οι άνδρες φαίνονται καθισμένοι όλοι μαζί πάνω σε ένα στεγνό διάζωμα στο εσωτερικό της σπηλιάς, με πλατιά χαμόγελα ανακούφισης.

Στη συνέχεια, η ομάδα διάσωσης τους έδωσε τρόφιμα και νερό, προτού τους οδηγήσει έξω από το σπήλαιο μέσα από ένα στενό μονοπάτι.

Μόλις οι άνδρες απεγκλωβίστηκαν τελικά από τη δεινή τους θέση και βγήκαν στην επιφάνεια, τους υποδέχθηκαν διασώστες που τους τύλιξαν με ισοθερμικές κουβέρτες αλουμινίου.

Οι επτά υπήκοοι του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν στις 20 Μαϊου για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους.