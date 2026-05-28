«Χρειαζόμαστε οξυγόνο»: Αγωνία για τους εγκλωβισμένους πολίτες σε σπήλαιο στο Λάος

Επιπλέον φιάλες οξυγόνου έχουν αιτηθεί οι διασώστες που έχουν στήσει ολόκληρη επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων που έχουν παγιδευτεί σε μια σπηλιά στο Λάος καθώς οι ώρες περνούν και η αγωνία αυξάνεται δραματικά.

Οι επτά πολίτες εισήλθαν στο σπήλαιο, στην επαρχία Ξαϊσομπούν του κεντρικού Λάος, την περασμένη εβδομάδα αναζητώντας χρυσό. Ωστόσο, λόγω μιας σφοδρής κατολίσθησης που προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις αποκλείστηκαν από την έξοδό, σύμφωνα με τοπική εθελοντική ομάδα και την κρατική εφημερίδα Lao Phattha News.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των εγκλωβισμένων. Ειδικότερα, Ταϊλανδικές εθελοντικές ομάδες ανέφεραν την Τετάρτη ότι είχαν βρεθεί πέντε άτομα, ενώ η οργάνωση του Λάος «Εθελοντές Διάσωσης για τον Άνθρωπο» υποστήριξε ότι και οι επτά έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλείς.

Five people trapped inside a cave in Xaisomboun Province, Laos, for about a week were found alive, as dozens of Lao and Thai volunteers continued searching for two others who had entered the cave to look for gold https://t.co/kQzQaqlIFF pic.twitter.com/snTPthclr5 — Reuters (@Reuters) May 27, 2026

Σύμφωνα πάντως με τις έως τώρα πληροφορίες, μόλις πέντε έχουν δώσει σημάδια ζωής. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες οξυγόνου και επιθυμούμε να δημιουργήσουμε σταθμό αναπλήρωσης οξυγόνου μπροστά από το σπήλαιο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κενγκκάρντ Μπονγκκαβόνγκ».



Διεθνής συμμετοχή στην επιχείρηση απεγκλωβισμού

Από την πρώτη στιγμή, στην επιχείρηση διάσωσης έχουν σπεύσει να συνδράμουν ταϊλανδοί εθελοντές.

Την ίδια ώρα, διασώστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύτες από ξένες χώρες ακόμη και στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, συμμετέχουν στη διαδικασία δίνοντας μάχη με τον χρόνο.