Επεισοδιακή διάσωση δυο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών στο Τέξας

Συνεργεία διάσωσης στο Ανατολικό Τέξας έσπευσαν να απεγκλωβίσουν δύο άτομα από ένα αερόστατο το οποίο για κακή τους τύχη μπλέχτηκε στις σιδεριές ενός πύργου επικοινωνιών.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στον πύργο το πρωί του Σαββάτου βρήκαν το αερόστατο μπλεγμένο σε ύψος μεγαλύτερο των 274 μέτρων από το έδαφος, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Λόνγκβιου, λίγο έξω από το Ντάλλας.

Στην πολύπλοκη επιχείρηση διάσωσης, που διήρκεσε ώρες, συμμετείχαν περισσότεροι από δώδεκα πυροσβέστες και χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να φτάσουν στο ζευγάρι που τους περίμενε στο καλάθι του αερόστατου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια σχοινιών και ιμάντων κατάφεραν αν τους βγάλουν και στη συνέχεια να τους κατεβάσουν.

Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε για τον άνδρα και τη γυναίκα έπειτα από δυο ώρες με τους διασώστες να τους μεταφέρουν τελικά στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο δείχνουν το πολύχρωμο ύφασμα του αερόστατου σκισμένο σε ορισμένα σημεία και τυλιγμένο γύρω από τα συρματόσχοινα και τον πύργο, με το καλάθι να κρέμεται από κάτω. Κάθε επιβάτης φαίνεται να βγαίνει από το καλάθι φορώντας ζώνη ασφαλείας και να αιωρείται προς τον πύργο, όπου τους περίμεναν οι διασώστες.

«Νομίζω ότι ένιωσαν καλύτερα μόλις τους φορέσαμε τους ιμάντες», δήλωσε ένα μέλος των διασωστών σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι το καλάθι λικνιζόταν από τον αέρα.

