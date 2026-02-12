«Με λένε Όστιν και κολύμπησα για ώρες»: Στο φως η κλήση του ανήλικου που έσωσε την οικογένειά του

Παγκόσμιο θαυμασμό έχει προκαλέσει η ιστορία του 13χρονου Όστιν Άπελμπι από την Αυστραλία ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κολύμπησε για ώρες στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει την οικογένειά του.

Ο Όστιν Άπελμπι, η μητέρα, ο αδελφός και η αδελφή του, από το Περθ, επέβαιναν σε ένα φουσκωτό καγιάκ και έκαναν paddleboards όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή κακοκαιρία στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αυστραλίας.

Η 47χρονη μητέρα του, Τζοάν Άπελμπι, ζήτησε από τον γιο της να κολυμπήσει περίπου 4 χιλιόμετρα μέχρι την ακτή και στη συνέχεια έτρεξε άλλα 2 χιλιόμετρα για να βρει ένα τηλέφωνο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ιστορία του έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η 47χρονη έδωσε την έγκρισή της στην Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας να δημοσιοποιήσει το ηχητικό ντοκουμέντο της κλήσης του Όστιν, στο οποίο ακούγεται να εξηγεί ήρεμα την σοβαρή κατάσταση.

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Όστιν και βρίσκομαι στην παραλία», λέει, προτού εξηγήσει ότι έχει δύο αδέρφια, τον Μπο 12 ετών και την Γκρέις 8 ετών. «Πήγαμε για μια βόλτα με καγιάκ και με σανίδα, και βγήκαμε ανοιχτά στη θάλασσα και χαθήκαμε εκεί έξω», συνεχίζει. «Χαθήκαμε περίπου, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, αλλά ήταν πολλή ώρα πριν. Ξέρετε, δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην ακτή και η μαμά μου είπε να γυρίσω πίσω να καλέσω βοήθεια, και από εκείνη την ώρα δεν τους έχω ξαναδεί» προσθέτει.

Ο Όστιν στη συνέχεια προτείνει: «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ελικόπτερο για να πάμε να τους βρούμε. Κάθομαι στην παραλία αυτή τη στιγμή και χρειάζομαι ασθενοφόρο επειδή νομίζω ότι έχω υποθερμία», προσθέτει.

Όταν ο χειριστής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ελέγχει ότι έχει τις σωστές πληροφορίες, ο Όστιν παραδέχεται ότι είναι «πολύ φοβισμένος» και εξηγεί: «Είχα ένα καγιάκ και μετά μπήκε πάρα πολύ νερό μέσα. Άρχισε να βυθίζεται και συνέχισα να πέφτω από αυτό. Έτσι αποφάσισα να το εγκαταλείψω και να βγάλω το σωσίβιο μου, και έπρεπε να κολυμπήσω περίπου τέσσερα χιλιόμετρα αντίθετα με το ρεύμα. Και είμαι εξαιρετικά κουρασμένος. Νομίζω ότι έχω πάθει υποθερμία και νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Έχω πολλή ζάλη».

«Η γενναιότητα και το θάρρος του είναι αξιέπαινα»

Μετά την κλήση του Όστιν, συντονίστηκε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών. Η διάσωση είχε ευτυχή κατάληξη αφού τα μέλη της οικογένειάς του εντοπίστηκαν μέσα στο νερό ενώ προσπαθούσαν να κρατηθούν από μια σανίδα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή από ένα εθελοντικό σκάφος διάσωσης ενώ διακομίσθηκαν σύσσωμοι στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας επαίνεσε τον Όστιν για «την ψυχραιμία του και την ικανότητά του να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις», με τον Προϊστάμενο Διοικητή, Αναπληρωτή Λοχία Άντριου ΜακΝτόνελ, να προσθέτει: «Αυτό που έκανε ο Όστιν ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Η γενναιότητα και το θάρρος του υπό αυτές τις συνθήκες ήταν αξιοσημείωτα και οι πράξεις του ήταν καθοριστικές για την επίτευξη ενός επιτυχημένου αποτελέσματος».