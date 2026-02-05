Αυστραλία: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του 4χρονου Γκας-«Σοβαρό έγκλημα» - Ταυτοποιήθηκε ύποπτος

Σε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση προχώρησε η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας σε σχέση με την υπόθεση της εξαφάνισης του 4χρονου Γκας Λαμόντ.



Το παιδί εθεάθη για τελευταία φορά να παίζει έξω από το σπίτι του σε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα κοντά στο Γιούντα, περίπου 300 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα, στις 27 Σεπτεμβρίου.



Η γιαγιά του τον άφησε μόνο του για περίπου μισή ώρα πριν πάει ξανά να τον ελέγξει, για να διαπιστώσει ότι το αγόρι είχε εξαφανιστεί, γεγονός που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες σε ξηρά και αέρα στην ιστορία της Πολιτείας.



Η αστυνομία λοιπόν τώρα αναφέρει, σύμφωνα και με ρεπορτάζ του BBC, ότι ένα άτομο που ζει στην ιδιοκτησία έχει αναγνωριστεί ως ύποπτος, αλλά επιβεβαίωσε ότι οι γονείς του αγοριού δεν βρίσκονται υπό έρευνα.

«Οι γονείς του Γκας δεν είναι ύποπτοι»

Τις ημέρες και τις εβδομάδες μετά την αναφορά της εξαφάνισης του αγοριού, η αστυνομία διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες, καλύπτοντας περίπου 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα - μια έκταση περίπου διπλάσια από το Εδιμβούργο - γύρω από το σπίτι του, το αγρόκτημα Oak Park.



Στα τέλη Οκτωβρίου, η αστυνομία σταμάτησε τις προσπάθειες και όρισε μια ομάδα 12 μελών για να συνεχίσει την έρευνα. Η ομάδα αυτή εξέτασε προηγούμενες καταθέσεις μελών της οικογένειας, στις οποίες «εντόπισε μια σειρά από ασυνέπειες και αντιφάσεις».



«Ως αποτέλεσμα των ερευνών που διεξήχθησαν, ένα άτομο που διαμένει στο Oak Park απέσυρε την υποστήριξή του προς την αστυνομία και δεν συνεργάζεται πλέον μαζί μας», δήλωσε ο επιθεωρητής Ντάρεν Φίλκε. «Θέλω να τονίσω, ωστόσο, ότι οι γονείς του Γκας δεν είναι ύποπτοι για την εξαφάνισή του».



Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στην ιδιοκτησία τον Ιανουάριο και κατάσχεσε μια σειρά αντικειμένων, μεταξύ των οποίων ένα όχημα, μια μοτοσικλέτα και ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές.



Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αρχικά είχαν εξετάσει τρία πιθανά σενάρια: ότι το παιδί έφυγε, ότι απήχθη ή ότι κάποιος γνωστός του εμπλέκεται στην εξαφάνισή του και στον πιθανό θάνατό του.



Δεδομένης της απομακρυσμένης θέσης της ιδιοκτησίας, η αστυνομία απέκλεισε την απαγωγή και δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Γκας «απλώς περιπλανήθηκε».



«Αυτό που μπορώ να πω, ωστόσο, είναι ότι θα συνεχίσουμε να ερευνούμε διεξοδικά και σχολαστικά την εξαφάνιση του Γκας μέχρι να βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Fielke.



«Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να εντοπίσουμε το αγόρι και να τον επιστρέψουμε στους γονείς του. Τίποτα δεν αποκλείεται καθώς εργαζόμαστε για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

