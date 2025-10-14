Αυστραλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 4χρονου August - Αποτυπώματα και εικόνες AI εντείνουν την αγωνία

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης του 4χρονου August «Gus» Lamont, ο οποίος χάθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στην απομακρυσμένη περιοχή Yunta, στην ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας με τις αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του αλλά και την αντιμετώπιση των fake news γύρω από την υπόθεση.

Άκαρπες οι έρευνες

Ο μικρός εθεάθη τελευταία φορά στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε κοντά στο αγρόκτημα των παππούδων του, όταν η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι είχε χαθεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες μέσα στο σκληρό τοπίο της αυστραλιανής ενδοχώρας.

Για δέκα ημέρες, δεκάδες αστυνομικοί, εθελοντές, στρατιώτες, drones και ιχνηλάτες συμμετείχαν σε μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης, χωρίς να εντοπιστεί κανένα ίχνος του παιδιού, μετά την εξαφάνισή του. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail ακόμη και μετά τον εντοπισμό ενός αποτυπώματος παπουτσιού, παρόμοιο με αυτό που φορούσε το παιδί, κοντά σε φράγμα, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη στην έρευνα, αφού μπορεί να ήταν προγενέστερο της εξαφάνισης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία προειδοποίησε την οικογένεια ότι, με βάση τον χρόνο που είχε περάσει, την ηλικία του παιδιού και τις σκληρές συνθήκες της περιοχής, οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανό ήταν ελάχιστες. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν την επανέναρξη των ερευνών, με τη συμμετοχή πλέον και του στρατού.

BREAKING: Police have announced plans to resume the search for little Gus Lamont, the four-year-old who has not been seen since he vanished in the state's outback near Yunta on September 27. https://t.co/DKeEXbNAlq #7NEWS pic.twitter.com/UO5oxIeshi — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 13, 2025

Οι θεωρίες πίσω από την εξαφάνιση

Η αστυνομία επικεντρώθηκε αρχικά στο ενδεχόμενο το παιδί να απομακρύνθηκε μόνο του και να χτύπησε ή να εγκλωβίστηκε σε δύσβατο έδαφος κοντά στο σπίτι του. Αναζήτησε επίσης σημάδια να του επιτέθηκε κάποιο ζώο ή να εκτέθηκε σε κάποιον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Δεν βρέθηκαν όμως στοιχεία, όπως αίμα, λείψανα ή ίχνη ζώων.



Εγκληματολόγος μιλώντας σε αυστραλιανό μέσο ενημέρωσης τόνισε ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο καθώς θεωρείται απίθανο ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να έφυγε μόνο του. Από την πλευρά της, η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει κανέναν από την οικογένεια ή την κοινότητα ως υπόπτους.

Εικόνες ΑΙ και παραπληροφόρηση

Τις τελευταίες μέρες ωστόσο παρά το γεγονός ότι οι αρχές παρέχουν ενημερώσεις για την αναζήτηση του 4χρονου August «Gus» ψεύτικες εικόνες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την εξαφάνισή του.

Μία από αυτές κυκλοφόρησε στο Facebook και δείχνει έναν άντρα να βάζει σε αυτοκίνητο ένα μικρό αγόρι με μακριά ξανθά μαλλιά. «Ένας αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι είδε ένα αγόρι που ταιριάζει με την περιγραφή του Gus με έναν άγνωστο άνδρα σε ένα αυτοκίνητο περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Yunta», ανέφερε η ανάρτηση.

Ειδικοί προειδοποίησαν πως η τεχνητή νοημοσύνη, κάνει πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις σωστές από τις λανθασμένες πληροφορίες και απηύθυναν έκκληση στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να να επαληθεύουν τις πληροφορίες πριν τις κοινοποιήσουν στο διαδίκτυο.