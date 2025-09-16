«Βόμβα» στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν: «Ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Μαρκ Βερβίλεν, ο οποίος υποστήριξε πως πιθανόν η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν να ήταν παραγγελία διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Βερβίλεν, ο οποίος για τρία χρόνια είχε ηγηθεί της έρευνας για τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε ότι το κύκλωμα αυτό ενδέχεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν, που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007 και μέχρι σήμερα διερευνάται από την βρετανική και την πορτογαλική αστυνομία, με διαφορετικά πρόσωπα και τοποθεσίες να μπαίνουν κατά καιρούς στο «μικροσκόπιο».

Όπως ανέφερε ο Βερβίλεν, υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι, τρεις ημέρες προτού χαθούν διά παντός τα ίχνη της 3χρονης από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε, τον Μάιο του 2007.

«Υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη», όμως η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος» τόνισε ο ίδιος.

«Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι και τότε έγινε η αρπαγή»



Επικαλέστηκε μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε κι έστειλε το υλικό στο κύκλωμα του Βελγίου. «Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντιτρού, που σήμερα είναι 68 ετών, βαρύνεται με απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες ανήλικων κοριτσιών τη δεκαετία του ’90. Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις Αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που επίκειται η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν.