Υπόθεση Μαντλίν: Υπό έρευνα μια Γερμανίδα - Τι είναι η θεωρία «hit and run» που εξετάζουν οι Αρχές

Μια Γερμανίδα ύποπτη έχει βρεθεί στο «μικροσκόπιο» της βρετανικής και πορτογαλικής αστυνομίας, στην προσπάθεια των Αρχών να βρουν την άκρη στο «κουβάρι» της μυστηριώδους υπόθεσης της Μαντλίν ΜακΚάν.

Το τρίχρονο κορίτσι από τη Βρετανία εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 την ώρα που κοιμόταν σε εξοχικό σπίτι στην περιοχή Praia da Luz στην Πορτογαλία, ενώ βρισκόταν εκεί για διακοπές με τους γονείς της.

Μαντλίν ΜακΚαν/Metropolitan Police

Χωρίς κανένα ίχνος του κοριτσιού να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, η υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν έχει γίνει μία από τις πιο γνωστές και μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών σε διεθνές επίπεδο. Οι Αρχές, σε διαφορετικές χώρες, έχουν εξετάσει από τότε δεκάδες διαφορετικά σενάρια, ύποπτα πρόσωπα αλλά και τοποθεσίες που ενδεχομένως έχουν παίξει κάποιο ρόλο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Dailymail, μία από τις θεωρίες που εξετάζει η πορτογαλική και η βρετανική αστυνομία είναι ότι τη «μοιραία» νύχτα η μικρή Μαντλίν ξύπνησε, βγήκε από το σπίτι που έμενε από μια ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα και σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο τύπου «hit and run». Δηλαδή σε μια σύγκρουση που το άτομο το οποίο την σκότωσε, αμέσως την εγκατέλειψε.

Τι είπε η Γερμανίδα σε συνέντευξη

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές διερεύνησαν πριν από επτά χρόνια μια Γερμανίδα που πιθανώς είχε εμπλοκή με αυτήν την εκδοχή. Η αποκάλυψη αυτής της ιστορίας έγινε από την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha τον περασμένο Ιούνιο, ενώ το ρεπορτάζ υποδήλωνε ότι η διερεύνηση αυτής της θεωρίας κατέληξε σε αδιέξοδο.

Πρόσφατα, η Γερμανίδα εντοπίστηκε στο πλαίσιο ρεπορτάζ του Sky News και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως είχε καταστεί ύποπτη.

Όπως είπε, η ίδια βρισκόταν στη δουλειά της σε ένα εστιατόριο κοντά στην παραλία Praia da Luz τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Μαντλίν. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, απλώς επέστρεψε σπίτι της. «Δεν ξέρω καν αν υπήρξε τροχαίο ατύχημα, επειδή δούλευα», είπε. Η πορτογαλική αστυνομία έψαξε το διαμέρισμά της τις επόμενες ημέρες, όπως έκανε και για πολλούς άλλους κατοίκους της περιοχής.

«Νομίζεις ότι την τεμάχισα;»

Όμως η Γερμανίδα, η οποία ζούσε στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε ότι έχασε την υπομονή της κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης έρευνας, όταν ένας αστυνομικός της ζήτησε να αδειάσει την κατάψυξή της.

Φέρεται να είπε στον αστυνομικό: «Νομίζεις ότι την έκοψα σε μικρά κομμάτια και θα την φάω για δείπνο;». Πάνω από 10 χρόνια αργότερα, επικοινώνησε μαζί της η γερμανική αστυνομία, για να την ρωτήσει αν γνώριζε τον Christian B ή αν τον είδε κοντά στο σπίτι των ΜακΚάν.

Ο 49χρονος Christian B, ο οποίος πρόκειται να αποφυλακιστεί σε λίγες ημέρες, είναι σήμερα ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν.

Ο άντρας βρίσκεται προς το παρόν στη φυλακή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας το 2005 στην ίδια περιοχή που εξαφανίστηκε η τρίχρονη λίγα χρόνια αργότερα, στην Praia da Luz.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήγαγε και δολοφόνησε τη Μαντλίν, αλλά ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Βγήκε η Μαντλίν από το σπίτι μόνη της;

Η οικογένεια της Μαντλίν ΜακΚάν βρισκόταν σε διακοπές με επτά φίλους της και οκτώ παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τριών παιδιών τους. Όλες οι παρέες δειπνούσαν στο εστιατόριο τα περισσότερα βράδια.

Το βράδυ πριν εξαφανιστεί η Μαντλίν, οι γονείς της είπαν ότι ξύπνησε κλαίγοντας και τους ρώτησε πού ήταν το προηγούμενο βράδυ.

Ένα στοιχείο της θεωρίας του «hit and run» είναι ότι το κορίτσι μπορεί να σηκώθηκε από το κρεβάτι για να ψάξει τους γονείς της, τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Ωστόσο, η μητέρα της επιμένει ότι η κόρη της δεν θα μπορούσε να βγει μόνη της από το διαμέρισμα.