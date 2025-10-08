Υπόθεση ΜακΚάν: Αποκάλυψη «βόμβα» για την Πολωνή που έλεγε ότι είναι η Μαντλίν

Αποκαλύψεις, ηχογραφήσεις και σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις ενέργειες μιας γυναίκας από την Πολωνία, η οποία δικάζεται για stalking και εκφοβισμό σε βάρος της οικογένειας ΜακΚάν, ισχυριζόμενη πως είναι η κόρη τους που εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία.

Η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, σε ηλικία μόλις 3 ετών, από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πράια ντα Λουζ, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Την ώρα της εξαφάνισης, οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ η ίδια κοιμόταν στο διαμέρισμα μαζί με τα δίδυμα αδελφάκια της. Η υπόθεση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια εξαφάνισης ανηλίκου παγκοσμίως.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα «Guardian», η Julia Wandelt παρακολουθούσε την οικογένεια εδώ και δυόμιση χρόνια, αποστέλλοντας γράμματα και μηνύματα με την υπογραφή «Μαντλίν Χ» και επιχειρώντας να πλησιάσει το σπίτι των γονέων της μικρής.



Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε μάλιστα σε αστυνομικό τμήμα του Λέστερ, δηλώνοντας ότι θυμάται την απαγωγή της, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιος μου έκανε μια ένεση και άρχισα να παραλύω».

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη δίκη, δεν υπάρχει καμία γενετική ή αποδεικτική σχέση της Wandelt με την οικογένεια ΜακΚάν. Το δικαστήριο ανέφερε ότι γνώριζε καλά τον πόνο που προκαλούσε στους γονείς και δρούσε συνειδητά, με πρόθεση να τους αναστατώσει.



Μάλιστα είχε και συνεργό, την 61χρονη Karen Spragg, με την οποία είχαν επισκεφθεί και το σπίτι των γονιών της Μαντλίν.



Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν ηχογραφήσεις από την επίσκεψη της Wandelt και της συνεργού της έξω από το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάν.



Σε ένα από τα ηχητικά ντοκουμέντα, ακούγεται η μητέρα της Μαντλίν να ικετεύει τις γυναίκες να αποχωρήσουν:



«Μας προκαλείτε μεγάλη αναστάτωση, σταματήστε», ενώ αργότερα ακούγεται και ο πατέρας της Μαντλίν να τους λέει ξεκάθαρα: «Δεν είσαι η Μαντλίν… Φύγετε από το σπίτι μας».



Οι δύο γυναίκες επέμεναν να ζητούν τεστ DNA, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν και άφησαν γράμμα στην πόρτα, απευθυνόμενο στη «Μαμά» και υπογεγραμμένο ξανά ως «Μαντλίν Χ».

«Έψαχναν μέχρι και στα σκουπίδια»

Η Εισαγγελία παρουσίασε μηνύματα που αποδεικνύουν την έλλειψη μεταμέλειας από την πλευρά της Spragg.



Οι δύο γυναίκες φαίνεται ότι είχαν καταστρώσει όλο και πιο αλλόκοτα σχέδια για να συλλέξουν DNA, ψάχνοντας ακόμη και στα σκουπίδια της οικογένειας.



Οι Αρχές συνέλαβαν τις κατηγορούμενες στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ στις 19 Φεβρουαρίου. Αμφότερες αρνούνται τις κατηγορίες για stalking, ενώ η δίκη συνεχίζεται.