Υπόθεση Μαντλίν: Ο βασικός ύποπτος αρνήθηκε να ανακριθεί από την Scotland Yard - Το προφίλ του

Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν αρνήθηκε να ανακριθεί από την Scotland Yard, λίγο πριν την επικείμενη αποφυλάκισή του στη Γερμανία.

Η βρετανική Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε υποβάλει επίσημο διεθνές αίτημα για την ανάκριση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του 49χρονου Γερμανού υπηκόου που βρίσκεται υπό έρευνα εδώ και καιρό σε σχέση με την γνωστή υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν, ωστόσο ο ύποπτος αρνήθηκε.

Ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ. Φωτό: IMAGO / Noah Wedel

Σημειώνεται ότι η -βρετανικής καταγωγής- Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών το 2007, ενώ βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της στην Praia da Luz στην Πορτογαλία. Το κορίτσι εξαφανίστηκε αφότου είχε πέσει για ύπνο, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε κοντινό εστιατόριο.

Η υπόθεση συνεχίζει μέχρι σήμερα να διερευνάται από την βρετανική και την πορτογαλική αστυνομία, με διαφορετικά πρόσωπα και τοποθεσίες να μπαίνουν κατά καιρούς στο «μικροσκόπιο».

Τα τελευταία χρόνια, η γερμανική αστυνομία έχει εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση, κρίνοντας ως βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν τον Κρίστιαν Μπρίκνερ.

Οι Αρχές και των τριών χωρών έχουν πραγματοποιήσει εκτενείς έρευνες στην Πορτογαλία, στην περιοχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν, στην οποίο ο Μπρίκνερ βρισκόταν την περίοδο εξαφάνισης του τρίχρονου κοριτσιού.

Scotland Yard: «Θα συνεχίσουμε την έρευνά μας παρά την άρνηση»

Ο Μαρκ Κράνγουελ, ανώτερος αξιωματικός στην έρευνα για την υπόθεση της Μαντλίν, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν το έργο τους παρά την άρνηση του υπόπτου να συνεργαστεί.

«Για αρκετά χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας στην αστυνομία στη Γερμανία και την Πορτογαλία για να διερευνήσουμε την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν και να υποστηρίξουμε την οικογένεια της Μαντλίν να κατανοήσει τι συνέβη το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007 στην Praia da Luz», δήλωσε ο Κράνγουελ, σύμφωνα με τον Guardian.

Φωτό: IMAGO / imagebroker

«Γνωρίζουμε για την επικείμενη αποφυλάκιση ενός 49χρονου Γερμανού, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος στην ομοσπονδιακή έρευνα της Γερμανίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο παραμένει ύποπτο στην έρευνα της (βρετανικής) Μητροπολιτικής Αστυνομίας», τόνισε ο αξιωματικός της Scotland Yard.

«Έχουμε ζητήσει να ανακρίνουμε αυτόν τον Γερμανό ύποπτο, αλλά, για νομικούς λόγους, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω διεθνούς επιστολής αιτήματος που έχει υποβληθεί. Στη συνέχεια, η αίτησή του απορρίφθηκε», σημείωσε.

«Ελλείψει ανάκρισης, θα συνεχίσουμε παρ’ όλα αυτά να αναζητούμε οποιεσδήποτε βιώσιμες κατευθύνσεις έρευνας. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Πώς συνδέεται ο Μπρίκνερ με την υπόθεση

Ο Μπρίκνερ εκτίει ποινή φυλάκισης επτά ετών στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην Πράια ντα Λουζ το 2005 και θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος την ερχόμενη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν.

Μεταξύ 2000 και 2017, ο Μπρίκνερ έζησε κατά διαστήματα στη νότια Πορτογαλία και οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι βρισκόταν στην ίδια περιοχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν την περίοδο που συνέβη το περιστατικό.

Το Praia da Luz, η περιοχή στην Πορτογαλία που εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚάν το 2007. Φωτό: IMAGO / ABACAPRESS

Οι γερμανικές Αρχές τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον κύριο ύποπτο, αν και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ένα γερμανικό δικαστήριο τον αθώωσε για -άσχετα με την υπόθεση της Μαντλίν- σεξουαλικά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν στην Πορτογαλία μεταξύ 2000 και 2017.

Από την έναρξή της το 2011, η Επιχείρηση Grange -η επιχείρηση για τη διερεύνηση της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν- έχει λάβει περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια λίρες σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας, αφού εξασφαλίστηκαν επιπλέον 108.000 λίρες από την κυβέρνηση τον Απρίλιο. Πρόκειται για μία από τις πιο ακριβές και μακροχρόνιες έρευνες εξαφάνισης στη βρετανική ιστορία

Η υπόθεση της Μαντλίν παραμένει μια από τις πιο προβεβλημένες ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών, προσελκύοντας διεθνή προσοχή και επανειλημμένες εκκλήσεις για πληροφορίες.