Μυστηριώδη εξαφάνιση Βρετανίδας στην Καραϊβική: Άκαρπες οι έρευνες από το 2021 - Νέο βίντεο στο «φως»

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC ρίχνει φως στην υπόθεση της Βρετανίδας Sarm Heslop, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 7 Μαρτίου 2021, αφήνοντας την οικογένεια και τους φίλους της σε αγωνία και αβεβαιότητα για το τι πραγματικά συνέβη.

Το βράδυ της εξαφάνισης, η Sarm περπάτησε μαζί με τον σύντροφό της Ryan Bane σε μια ξύλινη αποβάθρα μετά από μια βραδινή έξοδο σε μπαρ. Το ζευγάρι επιβιβάστηκε σε βάρκα και κατευθύνθηκε προς το πολυτελές γιοτ του Bane. Το βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, που κυκλοφορεί τώρα αποκλειστικά από το BBC, καταγράφει την τελευταία εμφάνιση της Sarm πριν δηλωθεί αγνοούμενη έξι ώρες αργότερα.

Ο Ryan Bane ισχυρίζεται ότι η Sarm πιθανότατα έπεσε στη θάλασσα ή πνίγηκε ενώ κολυμπούσε, ενώ εκείνος κοιμόταν. Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ. Η ασυνέπεια στο χρονοδιάγραμμα της νύχτας αυτής δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά, καθώς το βίντεο δείχνει το ζευγάρι να απομακρύνεται από την αποβάθρα περίπου μία ώρα νωρίτερα από ό,τι ανέφερε ο Bane.

Η Sarm, πρώην αεροσυνοδός από το Σαουθάμπτον, περιγράφεται από φίλους και συγγενείς ως «ελεύθερο πνεύμα» και «πάντα έτοιμη για νέες προκλήσεις». Το 2019 ξεκίνησε ένα ταξίδι στην Καραϊβική, σύντομα γνώρισε τον Bane και αποφάσισε να εργαστεί ως σεφ στο γιοτ του. Το βράδυ της εξαφάνισης, άφησε πίσω της το διαβατήριό της, το τηλέφωνο και τα χρήματά της.

Κενά στην υπόθεση και μια έρευνα που καθυστερεί

Ο Bane επικαλέστηκε τα συνταγματικά δικαιώματά του για να εμποδίσει εγκληματολογικές εξετάσεις στο γιοτ και αρνήθηκε να ανακριθεί πλήρως. Η καθυστέρηση της αναφοράς στην Ακτοφυλακή κατά εννέα ώρες αύξησε την ανησυχία για το αν είχαν γίνει σωστές διαδικασίες. Ο δικηγόρος του Bane, David Cattie, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον πελάτη του με την εξαφάνιση.

Η μητέρα της Sarm, Brenda Heslop, είναι πεπεισμένη ότι η κόρη της έχει πεθάνει, αλλά ελπίζει να αποκαλυφθεί η «Ήταν η ζωή, το κοριτσάκι μου. Αλλά είμαι πιο δυνατή τώρα και θα κάνω ό,τι μπορώ και δεν θα τα παρατήσω ποτέ».

Η οικογένεια και οι φίλοι της επιμένουν ότι η υπόθεση θα έπρεπε να διερευνηθεί ως πιθανό έγκλημα, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η εξαφάνιση. Το ντοκιμαντέρ Missing in Paradise: Searching for Sarm προβάλλεται στο BBC προσπαθώντας να ρίξει φως στα γεγονότα και να δώσει φωνή σε όσους αγωνιούν για την τύχη της Sarm Heslop. Παρά τις έρευνες, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, αφήνοντας πίσω ερωτήματα για την τελευταία νύχτα στη ζωή της και για τον ρόλο όσων ήταν κοντά της.