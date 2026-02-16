Plot twist σε απαγωγή στην Αυστραλία: Άρπαξαν 80χρονο αλλά... πήραν τον λάθος άνθρωπο

Μια ασυνήθιστη έκκληση έκανε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η αστυνομία στην Αυστραλία, η οποία αφορά σε μια υπόθεση απαγωγής που δεν πήγε και τόσο καλά τελικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυστραλιανές Αρχές ενημερώθηκαν την Παρασκευή το πρωί ότι ένας 80χρονος απήχθη κατά λάθος με αποτέλεσμα να απευθύνουν μήνυμα στους τρεις δράστες να τον αφήσουν ελεύθερο αφού δεν είναι ο στόχος τους. Τονίζεται ότι ο ηλικιωμένος Κρις Μπαγκσάριαν βρισκόταν σπίτι του Σίδνεϊ όταν ξαφνικά τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», είπε σε δημοσιογράφους ο Άντριου Μαρκς, αξιωματικός της αστυνομίας, επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ABC, ήθελαν να απαγάγουν κάποιον που συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ. «Αλλά ο παππούς που πήραν δεν έχει καμιά εμπλοκή στον υπόκοσμο, επέμεινε ο Μαρκς.

«Αυτό δεν είναι το είδος της υπόθεσης που κάποιος απαγάγεται στην τύχη. Εδώ, οι απαγωγείς είχαν πρόθεση να πάρουν κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έκαναν λάθος», εξήγησε.

Έτσι, αναγνωρίζοντας κι ο ίδιος πόσο «παράξενο» είναι το αίτημά του, παρότρυνε τους κακοποιούς να αφήσουν ελεύθερο τον όμηρο το συντομότερο δυνατό.

Το θύμα φόραγε γκρι πιτζάμα και κόκκινο-πράσινο πουκάμισο φλάνελ όταν απήχθη, διευκρίνισε η αστυνομία, κι έχει ανάγκη για καθημερινή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Βίντεο και φωτογραφίες του κ. Μπαγκσάριαν, τραυματισμένου, κυκλοφορούν σε κύκλους του υποκόσμου του Σίδνεϊ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Αν και οι συγγενείς του ομήρου είναι ανάστατοι, ο κ. Μαρκς θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Παρά το «ανησυχητικό» λάθος των κακοποιών, είπε, οι κάτοικοι που «έχουν ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα».