Αυστραλία: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στις έρευνες για τον 85χρονο που απήχθη κατά λάθος

Ανθρώπινα λείψανα εντόπισαν οι αυστραλιανές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του 85χρονου ηλικιωμένου από το Σίδνεϊ, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται πως απήχθη κατά λάθος πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο χήρος Κρις Μπαγκσαριάν, 85 ετών, απήχθη βίαια από το σπίτι του στο North Ryde λίγο πριν χαράξει, στις 13 Φεβρουαρίου. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ομάδα μασκοφόρων να τον βάζει με τη βία σε SUV.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται πιθανότατα για περίπτωση λανθασμένης ταυτότητας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πραγματικός στόχος ενδέχεται να ήταν άνδρας με διασυνδέσεις με γνωστή οικογένεια οργανωμένου εγκλήματος ή συγγενείς του, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε έναν αθώο άνθρωπο», δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής επιθεωρητής Άντριου Μαρκς. «Μιλώ εκ μέρους όχι μόνο της Αστυνομίας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, είμαστε εξοργισμένοι με την απερισκεψία αυτών των ανθρώπων».

Οι ντετέκτιβ επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση των λειψάνων και στο πώς ένας απλός οικογενειάρχης βρέθηκε θύμα εγκληματικής ενέργειας που ενδέχεται να στόχευε πολύ νεότερο συνεργάτη συμμορίας, τον οποίο δεν γνώριζε καν.

Εισβολή πριν ξημερώσει

Ήταν ακόμη σκοτάδι, όταν ένα σκουρόχρωμο SUV σταμάτησε σε ήσυχο δρόμο κατοικιών. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει άνδρες να βγαίνουν από το όχημα, να εισέρχονται στο σπίτι και λίγο αργότερα να βγαίνουν κρατώντας έναν άνδρα που αντιστεκόταν.

Περίπου 36 ώρες μετά την απαγωγή, οι αρχές αποκάλυψαν ότι ο απαχθείς ήταν ο Κρις Μπαγκσαριάν και απηύθυναν επανειλημμένες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή του. Δήλωσαν ότι είναι «κατά ένα εκατομμύριο τοις εκατό βέβαιοι» πως οι δράστες είχαν απαγάγει τον λάθος άνθρωπο, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του είχαν οποιαδήποτε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφία του 85χρονου, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός, ζητώντας από τους απαγωγείς να τον απελευθερώσουν, καθώς λάμβανε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Η οικογένειά του χαρακτήρισε την κατάσταση «εφιάλτη». «Ο Κρις είναι αφοσιωμένος πατέρας, αδελφός, θείος και παππούς. Είναι βαθιά αγαπητός, ήρεμος και ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που γνωρίζουμε, κάποιος που δεν θα πείραζε ούτε μύγα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Λύτρα και βίντεο στον υπόκοσμο

Καθώς οι ημέρες περνούσαν, η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε λάβει αίτημα για λύτρα, ωστόσο στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ κυκλοφόρησαν μηνύματα και βίντεο που φέρεται να έδειχναν τον Μπαγκσαριάν, φορώντας ακόμη τις πιτζάμες του, με σοβαρά τραύματα.

Μεταξύ των μηνυμάτων υπήρχε και απαίτηση λύτρων ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, που απευθυνόταν σε άνδρα ο οποίος στο παρελθόν διέμενε κοντά στο σπίτι του θύματος.

Καμένα οχήματα και καθοριστικές εξελίξεις

Λίγες ημέρες μετά την απαγωγή, δύο καμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν σε προάστιο του Σίδνεϊ, οδηγώντας σε σημαντική εξέλιξη. Σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκε χαλί με ίχνη αίματος, το οποίο συνδέθηκε τόσο με τον 85χρονο όσο και με εγκαταλελειμμένο ακίνητο στο Dural, όπου πραγματοποιήθηκε έφοδος.

Οι αρχές κατέληξαν ότι ο Μπαγκσαριάν είχε μεταφερθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο πριν από την άφιξή τους. Νέα στοιχεία οδήγησαν σε περιοχή με πυκνή βλάστηση βορειότερα, όπου επικεντρώθηκαν οι έρευνες.

Την Τρίτη το πρωί, η Αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων κοντά σε γήπεδο γκολφ στην περιοχή Pitt Town, στα περίχωρα του Σίδνεϊ. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της σορού, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου.

«Μίλησα με την οικογένεια και, όπως καταλαβαίνετε, είναι βαθιά συγκλονισμένοι», δήλωσε ο Μαρκς.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον είδε ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, την επομένη της απαγωγής. «Ανεξάρτητα από το πόσο μικρή θεωρείτε την πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Sydney Morning Herald, τα περιστατικά λανθασμένης ταυτότητας έχουν αυξηθεί στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ, καθώς μεγάλα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος αναθέτουν πλέον εγκληματικές ενέργειες σε τρίτους.

Πέρυσι, 23χρονος υδραυλικός δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού του στο Condell Park, σε υπόθεση που η Αστυνομία εκτιμά επίσης ότι επρόκειτο για λάθος ταυτότητα.