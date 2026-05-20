Θάνατος ιδρυτή της Mango: Τα SMS που «καίνε» τον 45χρονο γιο του - Ήταν εμμονικός με τα χρήματα

Ενδιαφέρον προκαλούν τα ευρήματα των ισπανικών Αρχών γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango καθώς ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, προκύπτει ότι ο 70χρονος είχε σοβαρές οικονομικές διαμάχες με τον 45χρονο γιό του που σήμερα είναι βασικός ύποπτος για δολοφονία.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε από το κλητήριο θέσπισμα της δικαστίνας Ραχέλ Νιέτο Γκαλβάν που διαχειρίζεται την υπόθεση, ο Τζόναθαν Άντιτς φέρεται να έδωσε αντιφατικές πληροφορίες τόσο στην αστυνομία ότι και στους διασώστες σχετικά με την ημέρα σκοτώθηκε ο πατέρας του ενώ έκαναν πεζοπορία

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Reuters, στο νομικό έγγραφο, η Νιέτο Γκαλβάν επισημαίνει πως υπάρχουν «επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο θάνατος του (Ισάκ Άντιτς) ενδεχομένως δεν οφείλεται σε δυστύχημα και ότι (ο Τζόναθαν Άντιτς) διαδραμάτισε έναν ενεργό και προμελετημένο ρόλο στον θάνατο του πατέρα του».

Τα μηνύματα που τον «καίνε»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον Άντιτς ωστόσο, όπως προκύπτει, «ο 45χρονος δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του καθώς ήταν «εμμονικός με τα χρήματα» σε βαθμό που ζήτησε από τον Ισάκ Άντιτς μια κληρονομιά, ενώ εκείνος ήταν ακόμη εν ζωή», γράφει η Νιέτο Γκαλβάν.

Μάλιστα, αποκαλυπτικά ήταν και τα μηνύματα που βρέθηκαν στην εφαρμογή WhatsApp στο κινητό του κατά τα οποία εξέφραζε «αισθήματα μίσους, μνησικακία και σκέψεις για θάνατο, ενώ επέρριπτε ευθύνες στον πατέρα του για την κατάστασή του».

Ο Τζόναθαν Άντιτς ήθελε είτε να βρεθεί κάποιος τρόπος να λάβει την κληρονομιά, ενώ εκείνος ήταν ακόμη εν ζωή «είτε το πρόσωπο του πατέρα να πάψει να υπάρχει, είτε στις σκέψεις του είτε στην πραγματικότητα», ανέφερε το ένταλμα.

Επαγγελματική και προσωπική κρίση

Μάρτυρες είπαν στη δικαστή ότι ένα μέρος της μνησικακίας που ένιωθε ο γιος πήγαζε από γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2015, όταν ο Ίσακ Άντιτς έδωσε περισσότερες ευθύνες στη Mango στον γιο του προτού αιφνιδιαστικά τις αποσύρει. Αυτό προκάλεσε στον Τζόναθαν Άντιτς «μια κρίση σε επαγγελματικό, προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, ιδίως με τον πατέρα του», σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα.

Ο ύποπτος επιβεβαίωσε ενώπιον της δικαστίνας ότι ο πατέρας του πράγματι είχε ανακαλέσει μέρος των εξουσιών που του είχε δώσει στην εταιρεία, ωστόσο αρνήθηκε πως αυτό είχε προκαλέσει ψυχρότητα στις σχέσεις του σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Στα μέσα του 2024, ο Τζόναθαν Άντιτς ανακάλυψε πως ο πατέρας του σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του προκειμένου να δημιουργήσει ένα ίδρυμα με στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, κάτι που προκάλεσε «αξιοσημείωτη αλλαγή» σε εκείνον, σύμφωνα με το ένταλμα. Επιχείρησε να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του, ο οποίος δέχτηκε την πρόταση του γιου του για την πεζοπορία στις 14 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν μόνοι τους.

Η συμπεριφορά του Τζόναθαν Άντιτς κατά τις ημέρες πριν και μετά τη μοιραία εκδρομή κίνησε επίσης υποψίες. Η παρακολούθηση του αυτοκινήτου του δείχνει ότι επισκέφθηκε τον τόπο της εκδρομής στις 7 Δεκεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, παρόλο που ο ίδιος είπε ότι είχε πάει εκεί μόνο μία φορά δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατο του πατέρα του.

Ο ίδιος έδωσε αντιφατικές εκδοχές σχετικά με τα γεγονότα σε δύο τηλεφωνικές κλήσεις προς τις υπηρεσίες διάσωσης και σε μια δήλωση που έκανε αργότερα στην αστυνομία.

Σε τέσσερις προσομοιώσεις που έκανε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι το αποτύπωμα που άφησε ο δράστης στο σημείο και ο τρόπος με τον οποίο έπεσε το σώμα δεν ήταν συμβατά με πτώση.

Ο Τζόναθαν Άντιτς είπε στην αστυνομία ότι ο πατέρας του είχε σταματήσει για να τραβήξει φωτογραφίες στο σημείο όπου έπεσε, αλλά όταν η αστυνομία έψαξε το πτώμα, βρήκε το τηλέφωνό του στην τσέπη του και ότι είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για φωτογραφίες στην αρχή της πεζοπορίας, ανέφερε το έγγραφο.

Ο Τζόναθαν Άντιτς άλλαξε επίσης το τηλέφωνό του, χάνοντας όλα τα δεδομένα του, λέγοντας ότι είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης εκδρομής στο Κίτο του Ισημερινού τον Μάρτιο του 2025. Η απώλεια του τηλεφώνου συνέπεσε με δημοσιεύματα του Τύπου ότι η υπόθεση είχε ανοίξει ξανά, δήλωσε η δικαστίνα.

Πληροφορίες: ΑΠΕ - ΜΠΕ