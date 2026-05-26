Θάνατος ιδρυτή της Mango: Παραιτείται από αντιπρόεδρος o γιος του - «Αβάσιμο ότι τον σκότωσα»

Ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισαάκ Άντιτς, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του αντιπροέδρου του ομίλου, μετά την εμπλοκή του ως υπόπτου στην έρευνα για τον θάνατο του πατέρα του.

«Έχει διαμορφωθεί μια δημόσια αφήγηση μονόπλευρη, αποκομμένη από τα πραγματικά συμφραζόμενα και διαστρεβλωμένη, η οποία δημιουργεί μια αίσθηση ενοχής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι θα χρειαστεί χρόνος, προσπάθεια και μεγάλη αφοσίωση για να ανατραπεί αυτή η εικόνα», ανέφερε ο Άντιτς σε ανοιχτή επιστολή του.

Σύμφωνα με το ένταλμα του δικαστή, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο θάνατος του ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας ενδυμάτων ενδέχεται να μην ήταν ατύχημα και ότι ο Τζόναθαν Άντιτς «διαδραμάτισε ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Ο Τζόναθαν Άντιτς ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού αντιπροέδρου της εταιρείας συμμετοχών της Mango τον Ιανουάριο του 2025, περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Mango εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον Τζόναθαν Άντιτς και δηλώνοντας ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη πως οι δικαστικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν θετικά και το συντομότερο δυνατό».

Τα μηνύματα που «καίνε» τον Άντιτς

Στο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι η σχέση πατέρα και γιου είχε επιδεινωθεί εξαιτίας της «εμμονής του Τζόναθαν Άντιτς με τα χρήματα», ενώ γίνεται λόγος για μηνύματα στο WhatsApp που εξέφραζαν «συναισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεις θανάτου», κατηγορώντας τον πατέρα του για την προσωπική του κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο 45χρονος Τζόναθαν Άντιτς απέρριψε αυτή την εικόνα της σχέσης τους.

«Μοιραστήκαμε πολλές ευτυχισμένες και γεμάτες αγάπη στιγμές. Όπως συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, περάσαμε και δύσκολες περιόδους, τις οποίες ξεπεράσαμε με προσπάθεια, γενναιοδωρία και αλληλοστήριξη», έγραψε στην επιστολή του.