Θάνατος ιδρυτή της Mango: Οι δικαστικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο όρος Μοντσεράτ στις 14 Δεκεμβρίου 2024, δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στον γιο του, Τζόναθαν Άντιτς. Η δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση στη Βαρκελώνη ζήτησε από την καταλανική αστυνομία να διερευνήσει εάν υπάρχει «τρίτο πρόσωπο που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στα γεγονότα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας EL PAÍS, η δικαστική εντολή αναφέρεται συγκεκριμένα στον JL, τον θεραπευτή της οικογένειας Άντιτς, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε το αίτημα του Τζόναθαν Άντιτς να λάβει μέρος της κληρονομιάς του πατέρα του όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Στην απόφασή της, η δικαστής Ρακέλ Νιέτο διατάσσει την παράδοση των αρχείων καταγραφής κλήσεων και μηνυμάτων από το τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντιτς κατά τη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού του στον Ισημερινό, τον Μάρτιο του 2025, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του κλάπηκε το κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει το σκεπτικό της προσωρινής εντολής κράτησης που εξέδωσε στις 19 Μαΐου, μετά τη σύλληψη του μεγαλύτερου γιου του ιδρυτή της Mango. Όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση, υπάρχουν ενδείξεις για την «ενεργό, προμελετημένη και σχεδιασμένη συμμετοχή» του Τζόναθαν Άντιτς στον θάνατο του πατέρα του, ένα περιστατικό που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί ως απλό ατύχημα.

Η νέα εντολή, ωστόσο, κάνει λόγο και για πιθανή εμπλοκή «τρίτων προσώπων», μια πτυχή της υπόθεσης που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν του Τζόναθαν Άντιτς, δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένα άλλο πρόσωπο που να συνδέεται με την υπόθεση, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η δικαστής θεωρεί απαραίτητο να εξακριβωθούν ορισμένες κρίσιμες περιστάσεις και, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ρητά στον ψυχολόγο: «Οι ενέργειες και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τζόναθαν Άντιτς κατά τον χρόνο των γεγονότων, το ποιον κάλεσε μετά το περιστατικό, η ενδεχόμενη προμελέτη της εγκληματικής πράξης σε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο, η ύπαρξη τρίτου προσώπου που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στα γεγονότα, καθώς και το κατά πόσον ο ψυχολόγος [JL] είχε οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτά».

Τι κίνησε τις υποψίες των δικαστικών αρχών

Ένα από τα επτά αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέστηκε η δικαστής για να διατάξει την προφυλάκιση του Τζόναθαν Άντιτς, με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, και να επιβάλει περιοριστικά μέτρα, αφορά τη διαταραγμένη σχέση του με τον πατέρα του, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Μέλη της οικογένειας, φίλοι και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κύκλο της Mango κατέθεσαν ότι η σχέση πατέρα και γιου ήταν «καλή». Ο ίδιος ο Τζόναθαν, αν και παραδέχθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν, υποστήριξε ότι κατά τον χρόνο των γεγονότων η σχέση τους ήταν καλύτερη από ποτέ. Ωστόσο, τα μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω WhatsApp, τα οποία ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο του Ισάκ Άντιτς, «αποδεικνύουν το αντίθετο», σύμφωνα με τη δικογραφία.

Οι εντάσεις μεταξύ πατέρα και γιου καταγράφονται επίσης μέσα από την κατάθεση που έδωσε στην καταλανική αστυνομία ο ψυχολόγος JL. Σε θεραπευτικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν ο πατέρας, ο γιος και άλλα μέλη της οικογένειας, ο Τζόναθαν φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του να λάβει μέρος της κληρονομιάς όσο ο πατέρας του βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Σύμφωνα με την εντολή κράτησης, ο θεραπευτής φέρεται να «παρότρυνε» τον Ισάκ Άντιτς να αποδεχθεί το αίτημα αυτό, προκειμένου να «διατηρήσει τη σχέση του με τον γιο του».

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο μεγαλύτερος γιος φέρεται να εξέφρασε αισθήματα «μίσους και δυσαρέσκειας», να διατύπωσε «σκέψεις θανάτου», αποδίδοντας παράλληλα στον πατέρα του ευθύνη για την προσωπική του κατάσταση. Επιπλέον, φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία «να εξαφανίσει την παρουσία του πατέρα του από τις σκέψεις και τη ζωή του».

Η δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Τζόναθαν ασκούσε «συναισθηματική χειραγώγηση» στον πατέρα του, με σκοπό να «επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους».

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Ισάκ Άντιτς αποδέχθηκε την πρόταση του μεγαλύτερου γιου του να συναντηθούν «μόνο οι δυο τους» στο Μοντσεράτ, σε μια «προσπάθεια συμφιλίωσης».