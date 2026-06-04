Θάνατος του ιδρυτή της Mango: «Μετά από 5 λεπτά κάλεσε για βοήθεια ο γιος του», λέει η δικαστής

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του ιδρυτή της ισπανικής εταιρείας μόδας Mango καθώς σύμφωνα με τον δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση, ο γιος του φέρεται να ειδοποίησε τις αρχές 5 λεπτά αφότου ο πατέρας του έπεσε στο κενό στο όρος Μονσερά όπου βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Τζόναθαν Άντιτς, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κάλεσε τη σύντροφο του πατέρα του 4:34 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα κάτι που προκάλεσε σοβαρά ερωτηματικά στις Δικαστικές αρχές. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση της Κεντρικής Μονάδας Ψηφιακών Εγκληματολογικών Ερευνών των αστυνομίας της Καταλονίας, ο Άντιτς άργησε να ενημερώσει για την κατάσταση του πατέρα του ενώ δέκα λεπτά μετά τον θάνατό του κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Από το ηζητικό προέκυψε ότι ζήτησε για βοήθεια εμφανώς ταραγμένος. Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση της κλήσης, δήλωσε: «Χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι βοήθεια... Νομίζω ότι ο πατέρας μου έπεσε σε ένα φαράγγι. Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο».

Καμία κοινή πεζοπορία επί δέκα χρόνια

Ο τηλεφωνητής του 112 διαβίβασε το περιστατικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μισή ώρα μετά 41χρονος δέχθηκε κλήση από νοσηλεύτρια του Συστήματος Επειγόντων Περιστατικών (SEM), στην οποία ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του «να φωνάζει και να πέφτει». Η ανακρίτρια θεωρεί ότι πρόκειται για διαφοροποιημένη εκδοχή των γεγονότων.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφονται αρκετές αντιφάσεις που, κατά την κρίση της δικαστή, εγείρουν υποψίες σχετικά με τον ρόλο του Άντιτς στον θάνατο του πατέρα του.

Μία από αυτές αφορά στον ισχυρισμό του ότι συνήθιζε να πραγματοποιεί πεζοπορίες μαζί με τον πατέρα του. Ωστόσο, εργαζόμενοι του Ισάκ Άντιτς κατέθεσαν στην αστυνομία ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε ποτέ.

Οι καταθέσεις αυτές ενισχύονται από τα μηνύματα που αντάλλαξαν πατέρας και γιος μέσω κινητού τηλεφώνου, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την τελευταία δεκαετία ο Τζόναθαν είχε προτείνει μόνο μία εκδρομή στον ιδρυτή της Mango: εκείνη της 14ης Δεκεμβρίου 2024 στο Κολμπατό, κατά την οποία σημειώθηκε η μοιραία πτώση.

Ένας «εξαιρετικά προσεκτικός» άνθρωπος

Η δικαστής απορρίπτει επίσης το ενδεχόμενο τυχαίου ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι τα τραύματα του Άντιτς είναι συμβατά μόνο με ολίσθηση και όχι με πτώση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.

Παράλληλα, οι μάρτυρες που κατέθεσαν στην καταλονική αστυνομία περιγράφουν τον επιχειρηματία ως έναν ιδιαίτερα προσεκτικό άνθρωπο, που βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο της ακούσιας πτώσης.

Μία ακόμη αντίφαση αφορά στους ισχυρισμούς του Τζόναθαν ότι γνώριζε καλά την περιοχή επειδή φίλοι του την είχαν συστήσει και επειδή είχε πραγματοποιήσει εκεί έως και τέσσερις πεζοπορίες. Ωστόσο, τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας στο Κολπματό κατέγραψαν το όχημά του μόνο τρεις φορές.

Έρευνα για πιθανή εμπλοκή τρίτων

Στην απόφασή της, η δικαστής ζητεί την αστυνομία να διερευνήσει την ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων προσώπων στα γεγονότα και συγκεκριμένα της ψυχολόγου του Τζούντιτ Λ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ψυχολόγος είχε μεσολαβήσει ώστε ο Ισάκ Άντιτς να μεταβιβάσει μέρος της περιουσίας του στον γιο του όσο βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Η ανακρίτρια θεωρεί αναγκαία την εξέταση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι δύο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε προμελέτη ή συμμετοχή τρίτου προσώπου, άμεση ή έμμεση, στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του επιχειρηματία.