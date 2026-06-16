Ανθρωποειδές ρομπότ ετοιμάζεται να ανέβει το Έβερεστ!

Ένα τροποποιημένο ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1 με το όνομα Pemba «εκπαιδεύεται» σε ακραίες ορεινές συνθήκες, έχοντας ήδη κατακτήσει την κορυφή του ηφαιστείου Chimborazo στον Ισημερινό και έχοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο το Έβερεστ. Το project συνδυάζει τον εντυπωσιασμό που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία με έναν πιο «σοβαρό» σκοπό: τη χρήση ανθρωποειδών για περιβαλλοντική παρακολούθηση σε απομακρυσμένα, δύσβατα οικοσυστήματα.



Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, το Pemba προετοιμάζεται για αποστολή στο βουνό μέσα στους επόμενους μήνες, με την ομάδα του να στοχεύει στο διάδρομο ανάμεσα στο Base Camp και τα υψηλότερα πεδία του Έβερεστ. Παράλληλα, εξελίσσεται η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και εταιρείες logistics στο Νεπάλ, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σαφές νομικό πλαίσιο για ρομποτικές αποστολές στην περιοχή.

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

Η πρώτη μεγάλη δοκιμή στο Chimborazo

Πριν κοιτάξει προς τα Ιμαλάια, το ρομπότ ολοκλήρωσε επιτυχημένη ανάβαση στο Chimborazo, το ηφαίστειο των Άνδεων που θεωρείται το πιο απομακρυσμένο σημείο από το κέντρο της Γης. Το Pemba έφτασε σε υψόμετρο περίπου 6.200 μέτρων, μετά από μια εξαντλητική ανάβαση διάρκειας περίπου 16 ωρών σε ένα παγωμένο, ηφαιστειακό και βραχώδες τερέν. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στον Ισημερινό, με ομάδα ορειβατών να συνοδεύει το ρομπότ και να διαχειρίζεται τόσο την ασφάλεια όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις του ταξιδιού.



Πόσο «μόνο του» ανέβηκε το ρομπότ

Παρότι τα ειδησεογραφικά sites που παρακολούθησαν την αποστολή μιλούν για το ρομπότ που «κατέκτησε» την κορυφή, η ανάβαση δεν ήταν εξ ολοκλήρου αυτόνομη. Το Pemba κινήθηκε μόνο του σε τμήματα της διαδρομής με κλίση κάτω από περίπου 30 μοίρες, ενεργοποιώντας τους δικούς του αλγόριθμους βάδισης και ισορροπίας.

Στα πιο απότομα και τεχνικά απαιτητικά σημεία, η ομάδα των ορειβατών μετέφερε το ρομπότ, αντιμετωπίζοντάς το ουσιαστικά ως «φορτίο υψηλής τεχνολογίας» για να μην τεθεί σε κίνδυνο ούτε ο εξοπλισμός ούτε η αποστολή.



Το project Pemba και το «Triple Crown» των βουνών

Η αποστολή εντάσσεται στο project «Pemba», μια πρωτοβουλία που έχει στόχο ένα ιδιότυπο «Triple Crown»: τρεις κορυφές που διεκδικούν τον τίτλο του «υψηλότερου βουνού στον κόσμο» με διαφορετικά κριτήρια. Στο πλάνο βρίσκονται το Chimborazo στον Ισημερινό (πιο μακρινό σημείο από το κέντρο της Γης), το Mauna Kea στη Χαβάη (υψηλότερο αν μετρηθεί από τη βάση του στον βυθό) και φυσικά το Έβερεστ, το ψηλότερο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Γάλλος μηχανικός Pablo, μαζί με την ομάδα Geologic Dome, σε συνεργασία με την κινεζική Unitree και την εταιρεία Eastworlds Labs που παρείχε το ρομπότ. Στόχος τους είναι η σταδιακή κλιμάκωση της δυσκολίας, από τις Άνδεις στον Ειρηνικό και τελικά στα Ιμαλάια, ώστε να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για τη συμπεριφορά των ανθρωποειδών σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.



Από το PR στην περιβαλλοντική παρακολούθηση

Παρά το θεαματικό concept ενός ρομπότ που σκαρφαλώνει κορυφές, οι εμπνευστές του project υποστηρίζουν ότι η ιδέα έχει σαφή πρακτικό προσανατολισμό. Όπως τονίζουν, η τεχνολογία που δοκιμάζεται σε αυτές τις αποστολές θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη συνεχή παρακολούθηση «ευαίσθητων» οικοσυστημάτων, όπως τροπικά δάση ή παγετώνες, όπου η παρουσία ανθρώπων είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.

Η φιλοδοξία είναι τα μελλοντικά ανθρωποειδή να λειτουργούν ως εργαλεία για επιστήμονες και οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, μεταφέροντας αισθητήρες και συλλέγοντας δεδομένα σε περιοχές που σήμερα συχνά μένουν χωρίς τακτική επιτήρηση. Ταυτόχρονα, τέτοιες αποστολές λειτουργούν ως διαφήμιση των δυνατοτήτων της σύγχρονης ρομποτικής, τροφοδοτώντας τη συζήτηση γύρω από το πού -και πώς- θα συνυπάρξουν άνθρωποι και ανθρωποειδή στο μακρινό ή και άμεσο μέλλον.