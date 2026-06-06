Ορειβάτης που αγνοούνταν για μια εβδομάδα στο Έβερεστ επέζησε τρώγοντας... πάγο

Ένας Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης, ο οποίος για σχεδόν μια εβδομάδα ήταν εγκλωβισμένος στις επικίνδυνες πλαγιές του Έβερεστ αποκαλύπτει ότι κατάφερε να επιβιώσει «μασώντας πάγο».



Ο 52χρονος οδηγός, ονόματι Χίλαρι Ντάουβα Σέρπα, εντοπίστηκε να σέρνεται πίσω στον καταυλισμό βάσης την Πέμπτη 4 Ιουνίου έξι ημέρες αφότου είχε εξαφανιστεί.

🇳🇵A Nepali Sherpa (mountain guide) who went missing on Mount Everest has been found alive 6 days later.



Dawa Sherpa survived without food or oxygen and has now reunited with his family.



His family had already started preparing for his funeral.



Talk about beating the odds.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 5, 2026

Ένα ελικόπτερο διάσωσης τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χαμς στο Κατμαντού, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του. Οι δικοί του άνθρωποι είχαν σχεδόν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για την επιστροφή του και είχαν αρχίσει να οργανώνουν τις τελετές κηδείας του. Τώρα νοσηλεύεται με κρυοπαγήματα, αφυδάτωση και κάταγμα οστού.



«Δεν πίστευα ότι θα ήμουν ζωντανός. Νόμιζα ότι θα χανόμουν έτσι», είπε στο BBC Nepali.



«Δεν μπορούσα να περπατήσω», πρόσθεσε. «Δεν έφαγα τίποτα τις πρώτες δύο μέρες. Μετά άρχισα να μασώ πάγο. Πονούσαν τα δόντια μου. Μασούσα τον πάγο δυνατά», πρόσθεσε.



Κατά την κατάβασή του, ο Ντάουα παγιδεύτηκε σε μια σχισμή και για δυόμισι μέρες δεν μπόρεσε να βρει διέξοδο.



Τότε ήταν που σώθηκε από μια χιονοστιβάδα, η οποία έστειλε αρκετό χιόνι να πέσει μέσα στη σχισμή ώστε να μπορέσει να την πατήσει και να βρει διέξοδο.



Μια άλλη χιονοστιβάδα παραλίγο να τον χτυπήσει. Ωστόσο, «περπάτησε όλη τη νύχτα» μέχρι το σημείο που είδε ένα άλλο άτομο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια εβδομάδα.