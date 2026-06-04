Εγκαταλελειμμένος στο Έβερεστ κι όμως επέζησε: Ο Σέρπα που γύρισε από τη «ζώνη του θανάτου»

Για επτά ημέρες, ο Dawa Sherpa δεν είχε τίποτα. Ούτε φαγητό. Ούτε μπουκάλες οξυγόνου. Ούτε κάποιον να τον ψάχνει πραγματικά εκεί όπου κάθε λεπτό μπορεί να γίνει θανατηφόρο.

Κάπου ανάμεσα στη «ζώνη του θανάτου» και τον παγωμένο λαβύρινθο του παγοκαταρράκτη Khumbu, ο 52χρονος οδηγός βουνού από την περιοχή Okhaldhunga του Νεπάλ έμεινε μόνος στο Έβερεστ. Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, εκεί όπου ακόμη και οι πιο έμπειροι ορειβάτες μετρούν κάθε ανάσα, ο Dawa άρχισε να κάνει το μόνο που του είχε απομείνει: να κατεβαίνει.

Αργά. Βασανιστικά. Ένα ταξίδι που έμοιαζε αδύνατο να ολοκληρωθεί. Μια διαδρομή πέρα από τα ανθρώπινα όρια.

Κι όμως. Το πρωί της 4ης Ιουνίου 2026, μια ομάδα καθαρισμού απορριμμάτων τον εντόπισε κοντά στον παγοκαταρράκτη Khumbu, όπως περιγράφουν οι Himalayan Times. Δεν περπατούσε. Σερνόταν προς το στρατόπεδο βάσης.

Ήταν ζωντανός.

Η τελευταία κάθοδος της σεζόν

Η ιστορία του Dawa Sherpa άρχισε το βράδυ της 29ης Μαΐου 2026, την τελευταία ημέρα της εαρινής ορειβατικής περιόδου στο Έβερεστ.

Ο Dawa εργαζόταν ως οδηγός για την εταιρεία Himalayan Traverse και συνόδευε έναν Πολωνό ορειβάτη, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια για να φτάσει στην κορυφή λόγω κρυοπαγημάτων.

Κατά την κάθοδο από το South Col, ο πελάτης του φέρεται να προχώρησε με άλλους ορειβάτες προς το Camp II. Ο Dawa έμεινε πίσω, κοντά στην περιοχή Yellow Band, λίγο πάνω από το Camp III.

Εκεί, σε υψόμετρο όπου το σώμα αρχίζει να καταρρέει χωρίς υποστήριξη, χάθηκε η επαφή μαζί του.

Οι υπόλοιποι έφτασαν χαμηλότερα. Εκείνος όχι.

REUTERS/Navesh Chitrakar

«Τον περίμεναν, αλλά δεν ήρθε»

Σύμφωνα με τις αναφορές από το Νεπάλ, μέλη της αποστολής περίμεναν τον Dawa μέχρι την επόμενη ημέρα. Όταν δεν εμφανίστηκε, η ιστορία πήρε μια ακόμη πιο σκοτεινή τροπή.

Για έξι ημέρες δεν οργανώθηκε ουσιαστική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στις 31 Μαΐου 2026, τα μέλη της αποστολής επέστρεψαν στο στρατόπεδο βάσης, κάποιοι με ελικόπτερο και άλλοι πεζή. Στο μεταξύ, η σεζόν είχε τελειώσει και οι υποδομές της διαδρομής άρχισαν να απομακρύνονται.

Οι σκάλες που βοηθούν τους ορειβάτες να περνούν τις βαθιές ρωγμές του παγοκαταρράκτη Khumbu αφαιρέθηκαν.

Ο Dawa ήταν ακόμη εκεί πάνω.

Ο άνθρωπος που έμεινε μόνος στο βουνό

Το Έβερεστ δεν συγχωρεί. Πάνω από τα 8.000 μέτρα, στη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου», ο ανθρώπινος οργανισμός δύσκολα επιβιώνει.

Η έλλειψη οξυγόνου επηρεάζει την κρίση, την κίνηση, τη θερμοκρασία του σώματος. Το κρύο προκαλεί κρυοπαγήματα. Η εξάντληση μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό βήμα αδύνατο.

Ο Dawa δεν είχε οξυγόνο. Δεν είχε φαγητό. Δεν είχε ομάδα δίπλα του. Κι όμως, άρχισε να κινείται προς τα κάτω.

Κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πώς κατάφερε να διασχίσει μόνος του τμήματα του παγοκαταρράκτη Khumbu, ενός από τα πιο επικίνδυνα περάσματα του Έβερεστ. Πρόκειται για μια ασταθή παγωμένη ζώνη, γεμάτη ρωγμές, ογκόλιθους πάγου και διαδρομές που αλλάζουν διαρκώς.

Ακόμη και με σχοινιά, σκάλες και ομάδα υποστήριξης, το πέρασμα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο Dawa το πέρασε αποδυναμωμένος, μόνος και χωρίς τις κανονικές υποδομές.

REUTERS/Navesh Chitrakar

Το ελικόπτερο που δεν τον είδε

Στις 3 Ιουνίου 2026, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο για έρευνα από την 8K Expeditions, την εταιρεία με την οποία η Himalayan Traverse φέρεται να μοιραζόταν άδεια για την αποστολή.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν και μέλη που γνώριζαν τον Dawa. Η πτήση έφτασε σε μεγάλο υψόμετρο, όμως δεν εντόπισε ίχνη του.

Ο ίδιος, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρθηκαν στα τοπικά μέσα, είδε το ελικόπτερο από την περιοχή του παγοκαταρράκτη. Σήκωσε τα χέρια του δύο φορές.

Δεν τον είδαν. Κι έτσι συνέχισε.

Τον βρήκαν να σέρνεται προς τη βάση

Το επόμενο πρωί, ομάδα διαχείρισης απορριμμάτων της Sagarmatha Pollution Control Committee, που βρισκόταν στην περιοχή μετά το τέλος της ορειβατικής περιόδου, τον εντόπισε κοντά στο Crampon Point.

Ο Dawa Sherpa ήταν ζωντανός, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση. Υπέφερε από κρυοπαγήματα και μιλούσε πολύ αργά.

Οι διασώστες τον μετέφεραν σε ασφαλέστερο σημείο, του έδωσαν φαγητό και νερό και στη συνέχεια οργανώθηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο του Κατμαντού.

Για την οικογένειά του, η είδηση έμοιαζε απίστευτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, η σύζυγος και η κόρη του είχαν ήδη αρχίσει τελετουργίες πένθους, πιστεύοντας ότι δεν θα τον ξαναδούν ζωντανό. Όταν ενημερώθηκαν πως ένας άνδρας είχε βρεθεί στο βουνό, ζήτησαν πρώτα φωτογραφίες για να βεβαιωθούν ότι ήταν πράγματι εκείνος.

Η σκοτεινή πλευρά της «βιομηχανίας» του Έβερεστ

Η επιβίωση του Dawa Sherpa είναι από μόνη της μια απίστευτη ιστορία ανθρώπινης αντοχής. Όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι και μια ιστορία για το ποιοι σηκώνουν πραγματικά το βάρος του Έβερεστ.

Κάθε άνοιξη, εκατοντάδες ορειβάτες από όλο τον κόσμο πληρώνουν τεράστια ποσά για να φτάσουν στην κορυφή. Πίσω από κάθε ανάβαση, όμως, βρίσκονται οι Σέρπα: οι οδηγοί που ανοίγουν διαδρομές, κουβαλούν φορτία, στήνουν σχοινιά, μεταφέρουν οξυγόνο, υποστηρίζουν πελάτες που συχνά δεν θα μπορούσαν να φτάσουν ούτε κοντά στην κορυφή χωρίς αυτούς.

Είναι οι άνθρωποι που κάνουν εφικτό το όνειρο των άλλων. Και είναι, ταυτόχρονα, εκείνοι που βρίσκονται συχνότερα εκτεθειμένοι στον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Στην περίπτωση του Dawa, οι συνθήκες της εγκατάλειψής του έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των εταιρειών, την οργάνωση της αποστολής και το πώς λειτουργεί το σύστημα αδειών στο Έβερεστ.

Σύμφωνα με τις αναφορές από το Νεπάλ, η Himalayan Traverse δεν είχε δική της άδεια για το Έβερεστ, αλλά συμμετείχε μέσω κοινής άδειας με την 8K Expeditions, μια πρακτική που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των αποστολών για να μοιράζονται υψηλά κόστη, τέλη και λειτουργικά έξοδα.

Όταν όμως κάτι πάει στραβά, η ευθύνη μπορεί να γίνει θολή. Και στο βουνό, αυτή η ασάφεια μπορεί να κοστίσει ζωές.

सगरमाथामा हराएको ६ दिनपछी भेटीए दावा शेर्पा | Dawa Sherpa Found on Everest After Being Missing for Six Days pic.twitter.com/UYzsQuBzHG — Kantipur (@ekantipur_com) June 4, 2026

Η σεζόν των ρεκόρ και η ιστορία που τη σκίασε

Η εαρινή σεζόν του 2026 στο Έβερεστ θα μείνει στην ιστορία για τους αριθμούς της.

Σύμφωνα με τις αναφορές από το Νεπάλ, εκδόθηκε αριθμός-ρεκόρ αδειών για αναβάσεις, ενώ οι συνολικές αναβάσεις ορειβατών και οδηγών ξεπέρασαν τις 1.000, καθιστώντας τη μία από τις πιο πολυσύχναστες σεζόν στην ιστορία του ψηλότερου βουνού του κόσμου.

Όμως πίσω από τα ρεκόρ, τα έσοδα και τις φωτογραφίες κορυφής, η ιστορία του Dawa Sherpa δείχνει κάτι πιο άβολο.

Ότι το Έβερεστ δεν είναι μόνο το όνειρο των ορειβατών. Είναι και ένας χώρος εργασίας. Ένας χώρος όπου άνθρωποι από τις τοπικές κοινότητες ρισκάρουν τη ζωή τους για να στηρίξουν μια παγκόσμια βιομηχανία εμπειριών, φιλοδοξίας και κύρους.

Ο Dawa Sherpa δεν επέζησε επειδή το σύστημα λειτούργησε. Επέζησε παρά το γεγονός ότι, για μέρες, όλα έδειχναν πως το σύστημα τον είχε αφήσει πίσω.

Επτά μέρες και μία αδιανόητη επιστροφή

Οι διασώστες δυσκολεύονται ακόμη να εξηγήσουν πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να κατέβει μόνος, εξαντλημένος, χωρίς φαγητό και χωρίς εμφιαλωμένο οξυγόνο, μέσα από ένα από τα πιο επικίνδυνα περάσματα του Έβερεστ.

Ο ίδιος βρέθηκε με κρυοπαγήματα, αδύναμος, να μιλά αργά, αλλά ζωντανός. Η ιστορία του μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Όμως συνέβη.

Για επτά ημέρες, ο Dawa Sherpa δεν είχε τίποτα από όσα θεωρούνται απαραίτητα για να επιβιώσει κανείς εκεί πάνω. Δεν είχε φαγητό. Δεν είχε οξυγόνο. Δεν είχε ομάδα διάσωσης δίπλα του. Είχε μόνο τη θέληση να κατέβει.

Και στο τέλος, αυτή ήταν αρκετή.