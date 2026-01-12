Χωρίς χιόνι τα Ιμαλάια: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει την υψηλότερη οροσειρά του πλανήτη

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η χειμερινή χιονόπτωση στα Ιμαλάια έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας τα βουνά γυμνά και βραχώδη σε μια εποχή που κανονικά θα έπρεπε να είναι χιονισμένα. Σύμφωνα με μετεωρολόγους, οι περισσότερες χειμερινές περιόδοι των τελευταίων πέντε ετών κατέγραψαν πτώση σε σύγκριση με τον μέσο όρο χιονόπτωσης μεταξύ 1980 και 2020.

Η αύξηση της θερμοκρασίας σημαίνει ότι το λίγo χιόνι που πέφτει λιώνει πολύ γρήγορα, ενώ σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου παρατηρείται περισσότερη βροχή και λιγότερο χιόνι, φαινόμενο που εν μέρει αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και άλλες επιστημονικές αναφορές.

Οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι εμφανίζεται πλέον το φαινόμενο της «χιόνινης ξηρασίας» κατά τον χειμώνα σε πολλά μέρη της περιοχής των Ιμαλαΐων. Η επιταχυνόμενη τήξη των παγετώνων εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη αποτελεί ήδη σοβαρή κρίση για τις Ιμαλαιϊκές πολιτείες της Ινδίας και άλλες γειτονικές χώρες, και η μειωμένη χιονόπτωση επιδεινώνει την κατάσταση, σύμφωνα με άρθρο το BBC.

Πόσο σοβαρή είναι η μείωση του χιονιού

Η μείωση του πάγου και του χιονιού δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα των Ιμαλαΐων, αλλά και τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και πλήθος οικοσυστημάτων της περιοχής. Το χιόνι που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα τήκεται την άνοιξη και τροφοδοτεί τα ποτάμια, παρέχοντας νερό για πόση, άρδευση και υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η μειωμένη χειμερινή βροχόπτωση και χιονόπτωση σημαίνει επίσης αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών λόγω ξηρών συνθηκών, ενώ η τήξη των παγετώνων και η μείωση του χιονιού αποσταθεροποιεί τα βουνά, αυξάνοντας τα φαινόμενα κατολισθήσεων, εκρήξεων παγετωνικών λιμνών και καταστροφικών ροών φερτών υλικών.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Τμήμα της Ινδίας, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε σχεδόν πλήρης έλλειψη βροχής και χιονόπτωσης στη βόρεια Ινδία. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου πολλές περιοχές της βορειοδυτικής Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατιδίων Ουταράκαντ, Χιματσάλ Πραντές, καθώς και των ομοσπονδιακά διοικούμενων περιοχών Τζαμού και Κασμίρ και Λαντάκ, θα δουν έως 86% λιγότερη βροχόπτωση και χιονόπτωση σε σχέση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη μείωση αυτή κυρίως στην αδυναμία των δυτικών διαταραχών – συστημάτων χαμηλής πίεσης από τη Μεσόγειο που μεταφέρουν ψυχρό αέρα – οι οποίες πλέον φέρνουν λιγότερη υγρασία και επομένως λιγότερη βροχή και χιόνι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί ένδειξη μακροχρόνιας μείωσης της χειμερινής βροχόπτωσης στα Ιμαλάια, γεγονός που, μαζί με την ταχεία απώλεια παγετώνων, δημιουργεί μια διπλή κρίση με σοβαρές συνέπειες για την περιοχή.