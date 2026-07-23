ΠΑΣΟΚ: Η κόντρα με τον Άδωνι, τα «πυρά» προς Μητσοτάκη και τα εξ αριστερών «βέλη» στον Τσίπρα

Οι βαριές καταγγελίες του Μάριου Σαλμά εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη αναζωπύρωσαν την υπαρκτή και ενεργή εστία φωτιάς ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ως αναμενόταν δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και ζήτησε την παραίτηση του κ. Γεωργιάδη.

Στην Χαριλάου Τρικούπη αρνούνται την ύπαρξη μιας προσωπικής κόντρας του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό και αντιπρόεδρο της ΝΔ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπαράθεση με πολιτικά χαρακτηριστικά και μια μετωπική σύγκρουση που έρχεται να αναδείξει τους δύο διαφορετικούς κόσμους και τις αξίες που εκπροσωπεί η κάθε πλευρά.

Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις που βάζουν στο στόχαστρο και τον πρωθυπουργό, η ΝΔ σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της, είναι μια κυβέρνηση με μια πελατειακή αντίληψη για το κράτος και το εκλογικό σώμα, η οποία επιχειρεί διαρκώς να «ελίσεται και να εξελίσσεται» μέσα από μια ρητορική μεγαλοστομιών, λαϊκισμού, τοξικότητας ή και fake news. Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ -όπως υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές- δίνει μια μάχη συνέπειας και μετρημένων δεσμεύσεων, χωρίς φωνασκίες και επικοινωνιακά τρικ.

Στο πεδίο της αξιοπιστίας, το οποίο για το Νίκο Ανδρουλάκη θεωρείται το «άλφα και το ωμέγα» κάθε πολιτικής του πρωτοβουλίας, το πιο πρόσφατο παράδειγμα που χρησιμοποιούν από το περιβάλλον του αφορά το μέτρο για την επαναφορά της 13ης σύνταξης που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και το οποίο έχει εισπράξει την πολεμική του Μαξίμου.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση μιλούν για «συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τους συνταξιούχους», μέσα από μια «υπεύθυνη και κοστολογημένη πρόταση» που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό χώρο. Και προς επίρρωση, ξεκαθαρίζουν ότι η επαναχορήγηση της θα γίνει σε δύο δόσεις, «με κόστος για τον πρώτο χρόνο 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, το κόστος της δεύτερης δόσης είναι 840 εκατ. ευρώ».

Στον αντίποδα, καταλογίζουν στον κ. Μητσοτάκη ότι το 2018 είχε δεσμευτεί -προεκλογικά τότε- ότι θα ελαφρύνει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς καμία κοστολόγηση. Αντίστοιχα, όταν ρωτήθηκε την ίδια χρονιά για την έμμεση φορολογία είπε ότι θα βρει 2 δισ. ευρώ από συμμάζεμα δαπανών, χωρίς -όπως επισημαίνουν- να το κάνει πράξη.

Με βάση τις επίμαχες εκτιμήσεις αλλά και μια σειρά από παράλληλα γεγονότα «στην αυλή του Μαξίμου και εντός της γαλάζιας ΚΟ», από την Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν έναν πρωθυπουργό, ο οποίος «βάλλεται από παντού και πλέον και εκ των έσω». Αυτή η τελευταία παρατήρηση αφορούσε την ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου προς τον πρωθυπουργό για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης», ένα θέμα που σημειωτέον, είχε αναδείξει με βίντεο στο Τικ Τοκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Βέλη» προς ΕΛΑΣ - Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, οι «κεραίες» περιστρέφονται και στην εμβέλεια των όσων συμβαίνουν στο «αμφιθέατρο» της αριστερής αντιπολίτευσης και ειδικά στη θέση της ΕΛΑΣ περί διατήρησης του νόμου Πιερρακάκη για τη ιδιωτικά ΑΕΙ. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχετική ερώτηση του FLASH, κάνοντας κριτική εξ αριστερών στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν λες «δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16», άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ίδια ώρα λες «δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερρακάκη, που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά», εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής. Δηλαδή, δεν θέλουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με σεβασμό στο Σύνταγμα, αλλά να επιτρέψουμε να υπάρχουν κερδοσκοπικά, μη κρατικά, και αυτή είναι η άποψη της Αριστεράς, ενώ ήταν εντελώς διαφορετική τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος την Παρασκευή το πρωί προγραμματίζει να μιλήσει στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα θα δώσει το παρών στο Προεδρικό Μέγαρο στην τελετή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και το Σάββατο το πρωί θα επισκεφθεί τη Χίο για την προγραμματική ημερίδα του ΠΑΣΟΚ όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του για τη Ναυτιλία.